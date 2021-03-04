訓練心得／跑出第一步 原來跑步很好玩

圖片來源：仙輩

嗨嗨～我是從體重破百到半馬破百的小胖子艾伯特，在2020跑完台北馬後緊接著就是持續備戰2021渣打馬拉松，當收到渣打馬取消通知後也同時宣告我的賽季完整結束了，回首參加跑者肌地跑班這半年的訓練與嘗試開始參與賽事，2020自己在跑步上的堅持與身體健康上的轉變還是覺得很不可思議，我的賽季結束了但自己卻也愛上了跑步，身旁的朋友常常問我「跑步好痛苦、好無聊，跑步到底哪裡好玩？」

圖片來源：渣打臺北公益馬拉松

沒有賽事的2021上半年，自己的訓練依舊沒有停下腳步。這段期間沒了賽季的緊張感反而讓訓練多了幾分輕鬆的趣味，跑班的小偉教練與老鄧教練也在近期賽季結束後開始幫跑班同學進行了5000M、3000M測時挑戰賽，另外還舉辦了一次跑班200-400-400-800接力賽，這些都是我國小運動會之後就沒有在田徑場做過的事，能跟一群瘋狂跑友一起玩接力感覺十分有趣呀，不過也透過這些趣味的測試賽也能發現自己目前還不足的地方，也更清楚在非賽季時期該加強哪裡的訓練，跟教練討論後教練說非賽季期間就從基礎開始訓練，趁沒比賽時把速度與肌力訓練起來。

跑者肌地接力賽

其實去年跑完自己的初半馬後就發現自己很容易在賽事後段掉速，除了耐力不足外核心肌群也不夠強而導致容易讓跑姿偏掉也是一大主因，於是從去年十月開始我就毅然決然地參加跑班的肌力課程，目的是希望透過訓練加強跑步會用到的肌群力量，幫助我在跑步時能更有效利用這些肌群提升我的成績。

雪橇熊爬

身為一個很有福態的小胖子自然從來沒有做過重量訓練，剛開始要報名時還很擔心什麼都不懂的人去這種課程會不會跟不上，好在教練與肌力課的同學都會適時地教我怎麼做，讓我漸漸能跟上大家的腳步，現在每週一次的肌力課都覺得很有趣，大家一起邊炸肌肉邊聊天打屁，漸漸地在體態上與跑步上都能感受到不一樣的改變，我想這也是跑步之後意外帶來的樂趣之一。

友善的肌力課同學

除了肌力訓練外，長距離的訓練也是每週不可少的項目之一（說是訓練但其實就是自己腳癢愛跑步而已），這種長距離訓練自己跑有時候會覺得有點無聊，好在在跑班認識一群瘋狂的跑友，大年初一的早上六點還是有跑班同學願意放棄睡眠相約福和橋下跑個半馬，一起來消除一點除夕大餐後的罪惡感（嗝～過年吃得好滿足啊）。

大年初一福和橋這裡不像賽季時那麼多人跑步，在大過年的這個冷門的時段居然讓我遇到心中的大神級人物也來練跑，跟神拍完照後感覺跑起來都不喘了（笑），跟名人合照是我個人的樂趣，就像是有人看韓劇會追韓星一樣，自從開始跑步後常出現在我的Youtube推薦名單中的就是各項馬拉松賽事，而在訓練時能遇到這些頂尖好手就像追星一樣，只不過我追的這些星都是跑得又快又遠呀。

真男人張嘉哲

跑步的樂趣還有探索不同的路線。今年年初三時趁著回老婆娘家跑了一趟田中到員林來回的長距離，路程剛好是20公里，沿途除了被狗追了一次外，這條從員林直通彰化高鐵站的路線意外地好跑，每次發現新路線都覺得很開心，以後回娘家不怕沒地方跑步啦。

田中至員林來回20K

跟朋友一起訓練一起變厲害也是一種樂趣喔。過年之後沒有懈怠，由於白天天氣開始有點熱於是決定跟兩位跑友一起上貓空跑跑，剛好遇到老鄧教練也來練跑，趁他練跑完在收操時偷偷跟他合照一張，老鄧教練表情很無奈呀（笑）。

老鄧教練與跑友們

這一天還遇到一樣是神一般的女跑者，很開心能在她練跑完後合影一張（練跑前與練跑中不要打擾選手喔），去年台北馬好可惜但過程還是讓我很感動，謝謝妳們總是讓比賽變得精彩好看，回家馬上打開國手匯網站支持一下啦（有能力的人也可以支持一下自己喜歡的選手喔 國手匯網站 ）

馬拉松寶貝曹純玉

當然看到那麼多的神人，心中最大咖的大神也不能錯過（練跑結束在做放鬆），另外也很開心認識Marathon PT 馬拉松治療師林世奇，超愛聽他的Podcast 「下班尬一下」，能在貓空遇到他還一起跑了一小段真是超開心的啊，喜歡運動的朋友可以聽聽看 下班尬一下 ，保證收穫滿滿。

馬拉松治療師林世奇

有訓練就開始想驗證成效，成就感也是跑步的樂趣之一。剛好某一天跑班同學無意間問我要不要參加ROAD TO TOKYO MARATHON 2021的線上半馬比賽，參加還可以抽東京馬的報名資格喔。沒有跑過線上馬拉松的我好奇地上網看了一下規則，除了跑步時要使用官方指定的APP紀錄路跑資訊外，其他像是路線與起跑時間都可以自己決定，參加費用也還算便宜，於是就線上報名了這場賽事，順便彌補一下渣打馬取消的遺憾。

圖片來源：東京マラソン財団 / Tokyo Marathon Foundation

去年台北馬的半馬雖然跑到100分鐘內，但總覺得那真的是靠意志力與運氣好才達成的成績，在台北馬之後自己有利用一些長距離看看自己能否再次跑進100分鐘內，發現頂多就是在105~100分之間，趁著上肌力課時跟小偉教練聊這件事，教練問了我幾個跑步時身體感受上的問題後跟我說「你跑太多了，身體需要休息恢復」，想想也是畢竟已經是個年過４０的中年大叔了，於是決定賽前一週（2/22~2/28）除了正常的跑班訓練與肌力課外，其餘幾天都讓身體休息，看看比賽時能否調整至好狀態。

賽前休息

本以為這場賽事是要自己一個人跑，但沒想到賽事的前一晚跑班的兩位速度飛快的同學主動傳訊來跟我說要一起陪我跑完這場半馬，另一位則是願意騎腳踏車幫我們側錄跑的過程，這些同學的瘋狂怎麼叫人能不愛上跑步呢，連假不在家裡睡覺要早上四點多出門騎摩托車來竹圍只為了陪我跑步，眼眶都要濕了啦！哥跑的不是步，是滿滿的友情啊。

跑班幫我配速與幫忙側拍的同學

就這樣３月１日的早上六點我們從竹圍捷運站後方的自行車步道出發，目標是跑到圓山中山橋下折返回關渡，早上天氣不錯沒有下雨，氣溫在17度算是很舒服的溫度，目標是低標105分跑完，高標就是跑進100分。

一起跑

這次嘴巴上說是目標105分鐘跑完，但心裡還是想試試看能否再次跑出半馬破百的成績，於是出發後就保持配速在4'30' - 4'40'之間，前11K的速度都維持得不錯，重點還是會放在我自己的罩門 :「後段掉速」的問題之上。

前11K配速

沒想到這次後10K的配速卻異常的平穩，沒有像之前台北馬那樣後段甚至掉速至接近5分整的速度，而16K之後也不會覺得腳有任何不適（台北馬16K之後右小腿快抽筋），身體會累但腳不沈重，自己也感覺姿勢沒有跑掉，算是肌力訓練小有成果嗎（開心）。

後10K配速

最後成績揭曉，這次線上半馬跑了一個不錯的成績，以 1:37:06 完賽，比自己在台北馬的PB快了 9 秒（笑），雖然成績跟上次台北馬差不多，但整體感受上卻覺得差很多。

半馬破百

去年底台北馬雖然也跑了97分鐘，但自己感覺是已經盡了洪荒之力在跑，不僅腳快抽筋，最後5K心率更是一度飆到190，完全是靠意志力來完賽的。這次同樣是跑97分鐘但身體感受就沒那麼強烈，沒那麼喘也沒那麼把自己逼到極限，回頭再看看心律發現心律也算平穩，最高心律166、平均心率159感覺心律上相當穩定，自己覺得身體又進步一點點了（撒花）。

賽事心律

跑完後透過官方指定的APP會將資料自動上傳到大會那邊，有紀錄後就可以馬上看到排行榜啦，不過由於起跑時開啟APP計時後又拖了一分多鐘才出發，所以最後APP完賽時間是98分鐘而不是97分鐘，不過也沒差啦，順利完賽就好，接下來希望能抽到東馬報名資格呀（笑）。

完賽排行榜

最後還是要感謝跑班同學陪我跑還幫我側拍，讓我第一次有影片可以看自己認真跑時的樣子，謝謝你們！！「共跑愉快」這四個字是我從跑班同學那聽來的，一開始還不是很能了解，但越跑越發現跑步的樂趣除了在追求自己的進步外，能跟志同道合的朋友一起邊運動邊交流，這真的是一件非常愉快的一件事，原來跑步很好玩呀～～