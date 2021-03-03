訓練心得／決DUEL萬金石 美津濃訓練營之山路篇

風櫃嘴

劍中劍、風櫃嘴、貓空國手之道、烘爐地這些我耳熟能詳但實際一次也沒去過的訓練聖地在光頭神童 李翰暄教練所帶領的美津濃2021決Duel萬金石訓練營中一次全部解鎖🔓

訓練初期光頭神童 李翰暄教練說因為我們準備的萬金石馬拉松其中有一段有山路，所有未來課程會安排山路部分的訓練加強大家跑山的能力，結果是我們8成都在跑山⛰️

從開始的朝聖心態緊張💗到後來已轉變成像一般的例行訓練，一切的準備變的好自然，訓練的前一晚自然的會早睡會乖乖的把隔天的裝備先準備好，會提早起床上廁所和擦防磨膏，提早吃早餐和補充鹽錠

訓練接近尾聲⋯⋯問自己訓練這15週有沒有進步，我說我覺得我更像一位選手了，像一位認真準備好隨時可以上場的選手。

劍中劍

貓空國手之道

烘爐地