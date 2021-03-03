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訓練心得／運動與家庭要兼顧 這樣跑就對了

運動筆記 / 吳力感

農曆年後體重一直居高不下，趁著接近中午雨勢已停，我趕緊規劃一個可以孝順父母、體貼老婆、疼惜小孩，自己又可以充足運動到的路線，就是從桃園家裡出發，跑去中壢買媽媽愛吃的客家菜包，老婆喜歡的雙營涼麵，還有兒子吃過讚不絕口的焦糖爆米花。

（本次路線里程21K）

因為上午11點左右才臨時決定要跑步，找裝備花了很多時間，有一個很少使用的腰包始終找不到，由於這趟要帶回來的東西還不少，光靠一個背包是不夠的，房間裡外來來回回找好幾次，最後總算在衣櫥最深處找到它，此時距離預定出發時間中午12點還剩不到15分鐘。

(此行裝備)

著裝完拎著背包，趕在12點整出發，會這麼急是因為下午3點半還得去接小孩放學，所以必須3點前回到家，這樣才來得及洗好澡出門，雖然用3小時跑半馬時間還算充裕，但是萬一要是有突發狀況，那就再另做打算。起跑後不久，突然想到我沒帶口罩，這樣一來有些地方就不能進去了，還好今天要前往的店家都算半開放空間，沒戴口罩還是可以買到東西的，另外運動藍芽耳機已經充飽電卻也忘了帶，可見這次出門有多匆忙，為了避免跑錯路，Google導航只能不時拿出來確認路線。

（這次有一大段跑在大圳旁）

（往中壢市區前進）

（光明公園）

（公園賞櫻）

（這裡晚上通常都是擠的水洩不通）

今天的天氣涼爽舒適，非常適合跑步，沿途除了經過路口停等紅燈以外都不需要休息，11.5K左右來到第一站，中壢NOVA對面的双營涼麵，買了兩盒老婆喜歡的辣蒜口味，放入腰包後，趕往下一站三角店菜包，買了六顆老媽愛吃的客家菜包放入背包，再後是威尼斯影城一樓，買愛的爆爆焦糖爆米花給兒子。

（給老婆的双營涼麵）

（給老母的客家菜包）

（給兒子的爆米花）

在選擇爆米花大小桶的時候，我忍不住買了大桶的，心裡想說大桶的吃比較久嘛，沒想到我高估了水袋背包的容量，這桶爆米花塞進背包後，拉鍊怎麼拉都關不上，在路邊折騰了許久還是無解，也只好先抱著跑了。

（桶身太大哭哭）

由於抱著一桶爆米花在路上奔跑實在太顯眼，此時靈光一閃，解下纏在手上的一條領巾來包裹，打包綁好後就直接改用提著跑了。

（提著比較好跑）

（仁海宮聖蹟亭）

（部桃醫院）

（三個願望一次滿足）

回到家停錶，時間總共花費2小時20分，先悠閒的洗了個香香，然後躺著耍廢休息一下下，直到接近3點半這才出門載小孩，今天的任務圓滿成功。

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