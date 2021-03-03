賽事心得／台北馬拉松 冬季決戰篇

這次是我第4次挑戰台北馬，跑了2次半馬、2次全馬。從2017年開始，每年12月我都會把這場當作重點賽事，不僅是因為銅標賽事，還有涼爽天氣、全線大多平坦，並且有許多頂尖選手一起同跑。GD在這年度也將這場比賽列為重點賽事，而且這也可能是少數可以在疫情期間舉辦的認證賽事。

國手之道-貓空

馬拉松訓練中，長距離訓練佔非常重要的因素，而在這之中，地形變化的加持，可以讓選手在比賽中有更好的發揮。在北部都有一個跑友皆知的好地點國手之道-貓空。我第一次上貓空的運氣很好遇到下雨（疑？），但也多虧這場雨，似乎頗吻合今年台北馬的天氣。

即便天候不佳，團員還是很願意上來團練

我給這個路線的評語是，上下坡不會差太多，該有的起伏都有感受到，但不會有極大落差。這次上貓空課表是長距離33K配速練習，因為貓空是重複上下坡，所以速度不會與平路一樣，但基本上還是以慢-穩-溫-熱-快的配速要訣完成。

本期里程最長課表完成！

是嘉年華、是測驗、也是比賽

今年因為情況很特殊，因疫情因素國內獲得賽道認證的賽事極少如期舉辦，加上台北馬本來就是年度收關大賽，報名時，大部分的人都預測這場名額不好取得（成績達標的人數很多，抽籤可能不易中籤），幸好去年走回終點的我，還能達到男生3小時30分的免抽資格。

去年炎熱的天氣令我鎩羽而歸

鳴槍出發，賽道革新

台北馬在過去幾屆的賽道雖然不錯，但還是有些部分可以改善，而今年把賽道做了更新。鳴槍後就是從市府前廣場出發，長達將近5公里的直線才轉彎，在起步後可以避免以往過去多處轉彎情況，讓所有人可以在第一個5K分段好好調整。在前面的部分，我穩定地與同行的跑班同學共跑，不得不說仁愛路四段至一段真的很輕鬆，一晃眼就過了。可能因為大部分的人都很穩定地跟上快慢集團、各自前行（以速度分流XD），在繞過中正紀念堂的路段，絲毫沒有壅塞感，順暢地一路跑過了20K。

第一分段顯得很輕鬆

前半程跟預期的差不多，且感覺輕鬆賽道總是會有意料之外的考驗

本屆台北馬在賽道革新後，眾多人的評論是環東大道可說是魔王等級；堤頂大道上環東高架後，直到一路下高架橋，為了因應分層，路線是爬坡，沿途還有逆風。前面路程很刻意地讓體感維持很輕鬆，來應付這段魔王路線，但比賽總會有意外的考驗。起初，上了環東之後只有逆風，但是跑沒多久開始有間歇性小雨，而且風勢給人的感覺沒有固定方向。打個比方：如果是蟑螂，我可能覺得沒什麼，但牠飛起來！是會飛的蟑螂！這完全不能比擬。在這段路程中，我嘗試靠左及靠右，來削弱風勢加雨勢的影響，但沒有用，不論靠左或靠右都沒有明顯效果；就算想跟跑，當時也沒有集團可以跟隨，於是我告訴自己「要熬過這段，頭過身就過」。

後段完全是靠鬥志前進

下環東後，真的什麼風雨都沒有了，但30K左右我開始抽筋，抽筋後我第一個畫面是去年走回終點的畫面，但我今年可不是專門來走路的！於是，我訂了一個小目標，先跑到37K左右，等看到吳老師再說。我一路想著「老師在哪？老師在哪？」不知道過了多久，我終於看到老師！但腳抽筋的狀況沒有改善，這時想法就不一樣了！

四頭肌真的是爆抽

我都跑到剩5K左右了，速度還是維持在4分出頭，我一定可以跑完！我一定可以跑完！在最後的5公里，我印象非常深刻，在進市區前的河濱路段，從地圖上看來是直線，但實際跑時居然是非常小的連續曲折，每次轉彎腿都一陣要快要抽起來的危機感，辛苦熬過後，終於進到市區了！

繞河濱繞得心很累，腿好像要大抽筋但又壓下來

進入市區後，心情上放鬆不少，剩下的就是控制好、撐到終點，終點前的分流讓我不用閃人，但還是有不願意接受管制的民眾強行通過。最後路段不斷找著路牌，確定自己還有多少里程，心裡數著，健康路－三民路－右轉南京東路！是小巨蛋！是臺北田徑場！

這可能是我跑完全程下來最高興的一個彎了XD

經過漫長路程，終於來到臺北田徑場，跑過最後一個彎，跨過一個意義不明的路障（？），踏上北田的跑道，再用最後的力量衝向終點。我這次真的完跑，沒有停下來，一路扛了十幾公里的抽筋，還跑河濱跑到有點失神，都熬過來了。

今年沒有用走的進終點

最終成績：2:49:57（PB）

總名次：83

分齡名次：15

賽後感想

幾乎長達一整年的訓練，從春夏開始，一路拉到秋冬。起初，改變訓練的方式真的令我非常懷疑，有時甚至會懷疑這課表我吃得下嗎，但最終我一次次地吃完課表。感謝娟娟教練跟吳老師沒有手下留情，開課表都很狠心（聽起來好像有點M XD）。這是我首次尋求專業教練的指導，照著自己的想法與教練溝通得非常順利，也學到不只是訓練方式，還有競賽策略、週間調整、肌力訓練的差別，以及保健知識。跑步可以很簡單，但從中學習知識才知道「人類那麼會跑是很神奇的事」，感謝本期娟娟教練及吳老師的指導。

從3:18一舉跨至2:49，獲頒獎座以茲鼓勵，順便直接達標沒有想跑的波馬門檻XD破3只是開始，而進步是一條無止盡的道路。隨著各大跑班陸續開始新的課程，我的春夏季訓練也開始了，今年也要繼續跟隨GD x Runners的腳步持續進化！！