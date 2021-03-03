訓練心得／決DUEL萬金石 美津濃訓練營之課表篇

決Duel萬金石 - 2021 美津濃訓練營一大特色就是有光頭神童 李翰暄教練為每位學員安排每日專屬課表。

光頭神童 李翰暄教練對於課表有很多要求，第一堂課花了很多時間解釋課表的設計原理，解釋休息的重要超補償原理，以及要如何飲食與睡眠，讓我們從傻傻跑升級成知道為什麼要這樣跑，也讓我改正了以前輕鬆跑課表一定會超速的壞習慣。

課表跑完要上傳結果還要寫日誌...描述跑的感覺，教練會知道你有沒有偷懶，認真時會給你鼓勵，這種反饋真的很好👍

因為有紀錄所有回頭看看過去15週，這些紀錄下的點滴，還真的蠻有感覺的，謝謝自己的堅持✊，也謝謝教練的指導，更謝謝同學們的互相支持（傷害），如果說訓練營最大收穫是什麼，我會說養成了吃課表的習慣，該快就快、該慢就慢、該休就休慢慢來比較快