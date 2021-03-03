訓練心得／決DUEL萬金石 美津濃訓練營之課表篇
決Duel萬金石 - 2021 美津濃訓練營一大特色就是有光頭神童 李翰暄教練為每位學員安排每日專屬課表。
光頭神童 李翰暄教練對於課表有很多要求，第一堂課花了很多時間解釋課表的設計原理，解釋休息的重要超補償原理，以及要如何飲食與睡眠，讓我們從傻傻跑升級成知道為什麼要這樣跑，也讓我改正了以前輕鬆跑課表一定會超速的壞習慣。
課表跑完要上傳結果還要寫日誌...描述跑的感覺，教練會知道你有沒有偷懶，認真時會給你鼓勵，這種反饋真的很好👍
因為有紀錄所有回頭看看過去15週，這些紀錄下的點滴，還真的蠻有感覺的，謝謝自己的堅持✊，也謝謝教練的指導，更謝謝同學們的互相支持（傷害），如果說訓練營最大收穫是什麼，我會說養成了吃課表的習慣，該快就快、該慢就慢、該休就休慢慢來比較快
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言