訓練心得／決DUEL萬金石 烘爐地團練

Mizuno Wave Duel Neo訓練營也將進入尾聲了。今天的訓練地點是烘爐地，以前騎腳踏車的時候，都要考慮再三，才會想要來挑戰。沒想到居然用跑的也行。一大早屋外看起來陰天飄雨，想說自從訓練營開始後，幾乎沒有一次上課讓這雙Wave Duel neo 濕掉過。今天該不會因為大家快結束了周周相聚的時刻，而落下傷心的眼淚吧。雖然已經跑過風櫃嘴劍中劍貓空國手之道，但對於山路始終戒慎恐懼的我，還是對這次的團練，感覺粉害怕。因為緊張還下錯捷運站，提早了一站下車，還好還是及時地趕上大家，看到大家都粉有活力的在南勢角站準備著，心裡馬上安定下來。在鄭豪教練帶領大家暖身及教練的提點注意事項後，大家就如同一條美津濃（藍）龍，一路的往烘爐地飛奔而去。

在這麼陡的坡，跑起來真的辛苦，還好記起教練的叮嚀：增加步頻，步幅放小，手臂放輕鬆，擺臂順勢帶動寬向前，調整呼吸。果真這些秘訣加上先前的訓練，原來想會變成步兵的我，居然也能一口氣到達。

山上風景真是不錯，原來下的毛毛雨，也都停了。從山上往下看，真有一種感動，原來我們爬了這麼高啊。跟人生一樣，一步一腳印的努力，回頭看已經一步一步的成長了。感謝同學跟教練還有May姐跟雯姐一路的陪伴，讓我們在努力的過程中，不斷地有信心向前。謝謝～～～