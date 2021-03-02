日本人跑遍台灣／北大超半馬22.8k 能不能拿總一？

我參加DVTT&AKIWEI 共同舉辦的「三峽北大超半馬22.8k」。這場報到前三十名可以獲得KIWEI的太陽眼鏡，所以這次我特地在起跑的90分前到達現場，希望可以獲得免費的太陽眼鏡。但沒想到這麼早，就已經有很多人在排隊！AKIWEI當之無愧的超人氣！滿滿的排隊人潮！起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA(蔓越莓口味)和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所需要的體力。

起跑後，#AquaFeb 贊助的alphafly (https://youtu.be/2pR6tEGA8yo)，讓我感覺很好跑。我輕輕鬆鬆地就隨便跑出3‘52，3’48，3‘47/km，以往我一開始的配速都比較保守，但今天跑起來相對很輕鬆。今天北大校園一圈三公里x八圈。回來起點的時候，大家大聲幫我加油。好感動！今天一開始我就一個人跑，但在3~4公里的時候(第二圈)，旁邊出現沒有參賽的跑者跟我一起跑，好像我的配速員，有配速員很好！加上第二圈開始，可以陸續看到後面的跑者，我開始幫他們加油。這樣比較好玩！這次有三個攝影師，但我們跑八圈。所以至少有3x8=24張的照片。然後北大校園的櫻花滿開，櫻花超漂亮，有著很好的景色！謝謝攝影師，辛苦了！第7~13km，我的配速大概3‘55/km左右。但是，第16km開始，感覺有點累。配速開始變慢了 大概4’00/km. 我ok嗎！？

詳情請看影片~ https://www.youtube.com/watch?v=PdeptyB4hvg

跑完後，跟朋友們一起收操，合照很好玩！謝謝攝影師美拍！謝謝大家幫我加油! 謝謝DVTT&AKIWEI 共同主辦很好的賽事。然後今天AKIWEI的獎品超厲害。謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。

大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd