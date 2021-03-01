賽事心得／2020臺北馬拉松 秋令始動篇

前情提要:2020臺北馬拉松(春夏訓練篇)

經過春夏的的磨練後，短暫休息了一陣子，之後開始準備接下來的訓練，下半年的天氣會開始稍稍轉涼，而大多重點賽事都會在接近年關前後；因此，準備期便會從8、9月開始，GD這裡的練習從8月開始，再根據目標賽事做巔峰期的調整。

教練：有沒有打算來場正式的場地賽各位同學，不玩一下嗎？

眾所皆知，進入正式課表前，教練都會要求學員測驗測五千（根據目標賽事不同，項目有所差異），來學員檢視體能狀況，通常是所有學員來場大亂鬥、互相刺激，來逼出當前體能極限。那如果參加一場比賽呢？

在疫情期間難得的比賽

今年跑班本來有規劃讓學員參加4月的常青錦標賽，但無奈因為疫情停辦。下半年疫情趨緩，因此在8月底時，教練詢問有意願參加10月秋季常青賽的學員，並協助報名。

參加常青賽有多項好處：

場地內只會有該項目的選手。（徑賽跟田賽各自使用場地，但不衝突） 因為會場氣氛關係，容易激出實力，當然也容易失常。 選手實力未知，強度較跑班團體測驗高。 因為常青賽屬推廣性質，比較沒有套圈壓力。（套圈規則：被領先者追過即下場） 讓一般民眾稍微認識選手場上的生態還有壓力，畢竟沒有什麼事比在場邊看還無聊。

PS.私心覺得場地賽好玩又很嗨，以五千及一萬來說，距離不長，但也不能跑太慢，遇到實力相當的對手時，非常考驗配速策略。

許久未見的場地賽

回溯之前場地賽的經驗已經是2018年的全大運（全國大專院校運動會)，當時是參加一般組的五千公尺及一萬公尺，在完全靠自己的情況下，留下了自己第一次、也是唯一一次正式的成績。這次與教練討論後，決定參加一萬公尺項目，一方面是銜接春夏季的訓練，另一方面是開始準備更長距離的比賽，不宜參加太多項目。比賽時間是訂在10/11早上，前一天跑班的同學參加五千公尺項目，我覺得天氣還算不錯，同學也跑了好成績，希望自己也可以遇到好天氣，畢竟已經曬了好幾個月，想要涼點。

五千公尺:17:47，一萬公尺:38:40

久違的場地賽，今天已經是二回熟，心情上就沒有特別澎湃，但站上臺北田徑場讓我一度以為自己是在公路上，放眼望去都是各家廠牌的碳纖維跑鞋，穿釘鞋的我顯得很不合群。

有多少碳板鞋呢？

開賽時還有一點微風且飄著綿綿細雨，臺北氣溫落在25度上下，原以為是個不錯的天氣，但我錯了，大約第4圈就不再下雨，我開始覺得濕度很高。雖然維持著配速，但隨著身邊的人上上下下，始終無法順利讓速度再加上去，所以我就改以追前面的人作為目標，抓一個就算一個（不論套圈或是真的追過，抓就對了）。過程中雖然一直抓到人，但每每按下錶上的Lap，秒數幾乎都是落在89秒上下，所以大概就是大家都扛得很辛苦。我也沒有好到哪去，因為場地積水，加上前面飄雨，剩10圈時發現右腳拇指大概磨出傷口了，時不時刺痛一下；剩下最後幾圈時，因為M25~M40組同時起跑，我已經不知道前面有誰，我又是在哪個排位，完全是圈數到就衝。

賽前已經知道很多高手，但根本不知道誰在哪，這次會破最佳完全意料之外（在我覺得濕度很高的時候，破最佳的想法就已經捨棄）。過終點，後果真右腳釘鞋已經都是血，好險傷口很小，不影響後面練習。最終成績：37:26（Personal Best）

雖然不是田協認可的成績，但還是突破以前的成績了

半程馬拉松驗收

銜接春夏季訓練課表的常青賽結束後，接下來當然是延續課程內容，維持一萬公尺的能力，加強速度續航能力，再根據時程表，排定一場合適的半程馬拉松作為驗收。這是我時隔一年再度挑戰自己的半馬最佳成績，同時也是我在今年首場公路賽。 從去年開始我就把這場歸類為年底全馬前的狀態檢視，並以破最佳為目標進行減量調整。

2019長榮航空半程馬拉松 當時破PB成績:1:19:40

所以我說那個順風呢？

本次參賽目標就是破PB，沒有別的就是破定了，但破多少沒有特別去訂。隨比賽調整，所以要做的就是穩定配速。

趁著大家還是完整的時候拍張GD合照

開賽前，會場已傳遍本日強風逆襲警訊，所以心裡已經有個底，不要硬推，最好找個集團前進。開賽後，前段小部分路程屬於城市賽道，這段路上有不少人選擇高速推進，我運氣不錯，找到了一個集團上車。

希望這集團穩定前進

進入高架橋後，因為遮蔽物減少，強風影響開始出現。就這樣，集團開始追上原本獨推或是配速過快的選手，但越接近河濱，集團越不穩定，配速浮動漸大。原本約8~10人左右的集團，在進入河濱後只剩下5人。在河濱的強風讓集團有跟沒有一樣，即使想跑在一起，但強風一灌，因為人數太少，便時不時散了一下，再重新聚回來。

看大家頭髮吹成這樣真的沒什麼破風效果XD

一路跟著浮動的集團到了最後5K，左右兩邊整個散掉各自奔飛，我自己則是在剩2K左右，稍微喘息後加速將剩下里程拚完。直到終點前我才無奈地意識到「順風就只有離終點的最後幾百公尺」，但看到大會計時器，心裡篤定可以破PB時，又覺得好笑。

大會成績:1:18:07(PB) Photo By:李展昇

個人成績：1:18:04（Avg：3:42)

（破PB達1分半）

總排名:：33

分組排名（20y～29y）：6

額外Bonus：破10公里最佳（36:40）

其實蠻合理的，前段在城市內～還沒進河濱前，雖然還是有逆風，但相對來說比較小，且當時配速的確可能破最佳，而這次一次將成績推了1分半之多，不只達到賽前目標，也知道目前狀況良好。接下來的練習只要好好準備，年底應該會有不錯的成績。下集待續.........