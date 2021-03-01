訓練心得／祈福團練 跑出平安健康幸福

每年新春，淦哥都會揪次新春祈福團練，今年為了方便大家起跑寄物跟完賽補給，特選在淦廟哥服務的佛寺-台中佛教居士林，作為起終點，每年的路線略有不同， 相同的是~一起跑就是幸福 !!

6:20團拜後6:30正式起跑，淦哥與二位團友當起主副廚，在廚房裡忙進忙出，為的就是讓跑步的團友們，跑後有美食可以填填肚子，果然這美食大家吃光光。

在廚房忙著，也不忘關心著20多人的跑團跑到哪裡了？訊息一下到菩薩寺，一下到中興大學，一下到了樂成宮，南天宮，廚房的三大廚早就煮好等著大家回來了。

今天的祁福路跑，最小年紀又創下本團長距離最低記錄，小三的弟弟由爸爸帶著，跟著大家一起跑完了，將近20公里的距離，還有幾位新生跑者也差一點完成了人生初半馬，唷呼~還好路線沒到半馬，不然還沒跑過半馬的團友一定會罵我~(新春不要罵人嘿)

年紀最小的vs爸爸(紅外套)&本團跑最快的45哥依照往年貫例，完跑後有堅持跑完的依然是得到刮刮樂一張，很幸運的這位年紀最小的弟弟以100元面額刮出2000元高額獎金，是不是!!有來有機會.新春跑廟，我們跑的是歡樂，在大家互相鼓勵支持加油的方式下，許多人今天又跑出很久沒跑的長距離練習了，不管今天你們是如何完成的，這個團練主要就是看團結的力量，謝謝今天所有參與的團友跑友們~就讓我們用今天的年度開場團練，開啓2021年 安全 健康 快樂 的路跑大門!!

#恭喜完跑時，line的另一端傳來令人振奮的好消息 就是 404姐(婷楓)，在奮起湖賽事50公里組，拿下總三好消息