訓練心得／決DUEL萬金石 國手與他們的產地

2/6天氣晴 溫度是對跑者來說相對舒適的13度

MIZUNO決DUEL萬金石訓練營來到訓練週期的第11週，本週的主菜就是在貓空春茶鄉舉辦的尾牙，跑者語錄-我跑為了吃，翻成白話一點意思就是說在吃之前跑是一定要的，當然我們的總教頭光頭神童也不是吃素的，要吃這一頓也不容易，總是要吐一點東西出來，胃清空了才好塞的下東西。

今日課表國手之道跑六遍講到國手之道相信跑者應該都不陌生，路線來回一趟5公里補給方便，平緩中帶有一點坡度變化、風景清幽、舒適涼爽、這麼優秀的路線我還不跑爆!!!但因距離關係佛系跑者的我卻是第一次來到國手之道朝聖。折返跑的好處是彼此可以互相加油打氣，果真一群人共跑才會跑得遠，30公里的配速跑也就順順的吞下了。

簡單的收操換裝後就是今天最期待的肝醣超補了，萬萬沒想到是大乾爹還很貼心的準備摸彩活動的禮品，而且是人人有獎不會有人看的到吃不到，就在大家酒足飯飽之際，竟然加碼上演了一場國手真人剃度秀!!有跑、有吃、有拿完還有得看，真是讓人大呼過癮!

雖說萬金石活動延期了，但我們訓練營挑戰自我的決心還是不會變，多了八個月的時間淬鍊自我，期待在11/28大家都能在終點線遇見更好的自己!

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