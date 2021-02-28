1億日元獎金、奧運國手均無 鈴木健吾創日本馬拉松新紀元卻仍兩頭空

日本跑者鈴木健吾，在周日舉行的「琵琶湖每日馬拉松」以驚人的2小時4分56秒刷新日本紀錄，成為首位跑進2小時5分內的男子選手，讓日本馬拉松跨進全新的紀元，不過，由於日本實業團田徑聯盟所設破日本紀錄的1億日元(約2600萬台幣)獎金，確定已經取消，再加上東京奧運國手早已決定，鈴木健吾等於仍是兩頭空。

過去4年日本馬拉松男子選手愈跑愈快，4度刷新紀錄，其中跟2017年起日本實業團田徑聯盟所設高額破紀錄獎金有關。其中奧運國手大迫傑，連同去年東京馬拉松跑出原本舊紀錄的2小時5分29秒，他兩度獲得1億日元獎金，收入豐富。

但日本媒體查證鈴木健吾是否可獲得這筆獎金時，日本實業團田徑聯盟確定這筆獎金已經在今年取消。至於日本奧運男子馬拉松國手也已於去年就確定由中村匠吾、服部勇馬與大迫傑三人參賽，恐無法為鈴木健吾開方便之門，雖日本媒體報導，除非有特例，但就要刷下一名選手，相信可能性也不高。

但獎金部分，據報導仍會有其他企或業或團體會提供，只是目前不確定金額多少。