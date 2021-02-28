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鈴木健吾寫馬拉松新紀錄 日本進入204時代與台灣差距更遠了

聯合新聞網 / 綜合報導
鈴木健吾打破日本馬拉松紀錄，跑進2小時05分內。 擷圖自畫面
鈴木健吾打破日本馬拉松紀錄，跑進2小時05分內。 擷圖自畫面

據日本共同社報導，日本跑者鈴木健吾今天在76屆琵琶湖馬拉松賽，以2小時4分56秒成績，以快了33秒時間打破由大迫傑在去年東京馬拉松所保持的2小時5分29秒的日本紀錄，成為日本首位跑進2分05分內的選手，而有趣的是，鈴木健吾目前尚未取得東京奧運日本代表隊資格。

這位25歲的選手在36公里處就取得一路領先，直奔終點。他完賽後受訪說，我沒想到我會得到這樣的時間。我比任何人都感到驚訝。」

鈴木健吾在2019年東京奧運會國內資格賽中獲得第七名，因此未獲入選，而他之前個人記錄是2:10:21。

目前亞洲紀錄是由巴林選手所保持2小時04分43秒，鈴木健司成績只差43秒。至於台灣馬拉松紀錄，仍是由許績勝保持近25年的2小時14分35秒，與日本差距越來越遠。

【中央社/28日電】

日本「琵琶湖每日馬拉松」今天登場，作為最後一次在琵琶湖畔舉辦的馬拉松賽事，跑者鈴木健吾以驚人的2小時4分56秒刷新日本紀錄，成為首位跑進2小時5分內的男跑者。

日本放送協會（NHK）報導，琵琶湖每日馬拉松是日本境內歷史最悠久的馬拉松賽事，曾作為奧運與世界錦標賽國手選拔的賽事，不過，由於未來將跟大阪馬拉松合併，今年是最後一次在琵琶湖畔舉辦。

今天比賽一開始各跑者的速度就很快，賽事過了一半後，鈴木已跟2018年亞運金牌得主井上大仁等人跑在領先集團。

過了36公里後，鈴木開始衝刺並獨跑領先，到最後都維持速度完賽，以2小時4分56秒的日本新紀錄奪冠。

在今天之前，日本男子馬拉松紀錄由內定東奧參賽選手大迫傑在2020年東京馬拉松創下，時間是2小時5分29秒；沒想到今天鈴木更一舉跑進2小時5分內，締造「鈴木障礙」。

鈴木說，完全沒想到自己可以跑出這樣的成績，「坦白說最吃驚的就是我本人」；能在琵琶湖畔舉行的最後一次賽事打破日本及大會紀錄，讓他感到十分驕傲。

鈴木出身愛媛縣，今年25歲。宇和島東高校畢業後進入神奈川大學，大一到大四連續4年出賽箱根驛傳（日本道路接力賽）。

畢業後進入企業隊強豪富士通，並在2019年舉行的東奧馬拉松參賽選手選拔的Marathon GrandChampionship（MGC）賽事，以2小時12分44秒拿下第7名。

鈴木在今天之前的最佳成績，是2018年東京馬拉松的2小時10分21秒，今天一舉縮短超過5分鐘。

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