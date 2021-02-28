路跑心得／最強市民飆5K 能不能又破PB？

我參加了soonnet 在新北市新莊田徑場 舉辦的 “最強市民飆5K”。

這次我的目標是再次破18分鐘。也就是說，每400m要86秒以内。當天的氣溫算不高，大概23°，應該有機會吧。起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA(蔓越莓口味)和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所需要的體力。希望它能補充我比賽後面所需要的體力。當天我穿 #AquaFeb 贊助的alphafly (https://youtu.be/2pR6tEGA8yo)。

起跑後，第一圈85秒，ok. 第二，三圈再87秒。第四圈我加速到85秒, ok。第五到第八圈，86~87秒，還好。但是，第九圈我開始變累了，89秒。突然感覺當天的氣溫其實有點熱。第十圈90秒，怎麽辦！？最後拼命狂衝！我是否還有機會破18分？ 詳情請看影片~ https://youtu.be/-tm0MyMj55k

跑完後，跟朋友們一起收操，合照很好玩！謝謝攝影師美拍！

謝謝大家幫我加油! 謝謝Soonnet很用心主辦。 謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。

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