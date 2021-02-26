賽事心得／尋寶網測五千 初體驗之自省21:40

五公里一個不長也不短的距離，許多課表或者跑步前輩都會以5K測驗作為決定完賽目標的參考值。然而，對於跑步菜雞來說，要如何跑好一場五公里確實需要下很多功夫，而這次尋寶網用心舉辦的每月5千公尺測驗是我人生中第三次自測5千，充分暴露出作為跑步菜雞的所有缺點。縱然在測驗的前幾日，安排我日常訓練的生啤教主耳提面命地叮囑我注意事項及預定計畫，但菜雞我還是在開始測驗後，將其拋諸腦後以致跑得七零八落，因此被教主要求寫下自省心得TT，真心對不起認真計畫的教主。

上次5千公尺測驗是在去年九月，在當時氣溫為30度體感溫度為34度的人潮壅擠的台北田徑場進行跑團自測活動，跑出的成績為23:27 (Avg Pace: 4:42/km)，這次5千公尺測驗是參加尋寶網市民5千公尺的活動(非常感謝尋寶網還有所有工作人員)，而此時測驗氣溫為22度體感溫度也為22度，賽道也是精心安排過的，在天氣和賽道都如此完美之下...，菜雞我這次仍舊跑得零零落落，主要可以歸因於不夠謹守計畫。

首先，先來看每圈分段為下表，可以看得出前後段的差異。

Lap 1(200m): 0:44 Lap 2: 1:41 Lap 3: 1:42 Lap 4: 1:42 Lap 5: 1:42 Lap 6: 1:45

Lap 7: 1:45 Lap 8: 1:47 Lap 9: 1:48 Lap 10: 1:49 Lap 11: 1:49 Lap 12: 1:46 Lap 13: 1:40

而此次規劃配速為前9.5圈為104秒，縱然賽前知道前半圈配速一定會受到高手們的影響，因此開始之前就已經站在隊伍最後面，告訴自己不要受到前面的高手們的影響，但還是在開賽後前半圈跑出44秒 (avg: 3:40/km)，過兩百公尺後看錶發現配速過快立馬調整速度，但在前4.5圈跑得比計畫配速快，這部分認真檢討菜雞還無法習慣在5千測驗中看錶思考的能力，導致後半段直接爆掉。之後應該加強在測驗中保持冷靜和時時注意速度的能力，而不是透過自己和賽道上跑者的相對速度去做比較，因為測驗當時一直覺得自己跑得已經很慢很安全體感也很舒適，這些完全是因為前半段開賽的興奮感讓體感失靈，因此在快樂舒服的感覺下卻沒有謹守好好看表按照計劃，當然在測驗進行到中段後，這些痛苦和乳酸就會自己找上門，於是在後半段都在調整自己的節奏，卻還是在11.5圈後200公尺時快被配速員追上，透過維持不被配速員追過的意志力勉強拉回11.5圈的速度，很感謝配速員在最後一圈一直大聲呼喊他車上的乘客開出去，讓我也有受到鼓舞可以進行最後的衝刺。（感謝配速員）

這兩次五千測驗的成績差異，其實不是很確定是否可以作為進步指標，由於九月那場測試的體感氣溫為34度，加上當時剛好有二十幾人跑班在一二道進行活動，因此痛苦地繞過十幾人長度兩列的隊伍的陰影深烙在記憶裡，而這次測試氣溫相對舒適，還有非常感謝尋寶網用心準備活動與場地，因此不需要花費太多力氣繞道，但仍由於自身的經驗不足，目前對5千的配速掌控能力還有待加強，期待下次測驗能夠能有更好掌控力，最後補上前次一樣跑得七零八落的5千每公里分段（4:29/4:40/4:52/4:51/4:36）。