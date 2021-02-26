跑旅記趣／初半馬台南行 彩虹之約

本來計畫的美美的，可以在暑假期間去台南找朋友兼初半馬，來個三四天的出遊，結果，未曾想到跑馬那週要上課，隔週也突然有行程，瞬間壓縮了我的旅遊時間，變成快閃兩天兩夜，週五上完課晚上直奔台南，週日晚上再回台北。

億載金城、德陽艦、安平古堡

週六一早，我和朋友即開始了以腳探索台南的古蹟之旅，由最近的億載金城開始，這屬於鄭氏時期的建築，外觀看起來四四方方的，周圍還有護城河，養著一些野鴨和天鵝，時機對的話也可以踩著天鵝船緩緩前進，享受慢活的樂趣，更遠處順遊了德陽艦園區，它是一座停泊在碼頭全台唯一的軍艦博物館，園區有時也會舉辦不同的特展，是個適合拍照的好去處，緊接著在走到熱鬧的安平古堡及老街，享用美味的佳餚及添購伴手禮，便打道回府，待晚上的夜跑行程。

戀戀安平夜浪漫星光馬

這次路跑起終點在鄰近的安南區聖母廟，半馬的路線主要會跑出市區，途經各種農田、蚵田、鄉間小路，實在是因為行程太趕，又很想去很多地方，所以，經歷了上午的行程，很誇張的已經走了將近十公里左右，初半馬只希望平安完賽就好，不過，應該得益於先前的訓練培養了我的體力，所以前十公里雖然比預期目標稍久，但算還算順利完成(01:40:00)，而後面則開始進入四周都是水田、養殖池的階段，陸續遇到土路、泥巴路，跑跑走走持續前進，果然是夏天，從黃昏跑到天黑，天氣越發悶熱，途經各種補給站，此次倒是見識到了什麼叫澎湃，桌上擺好擺滿，除了常見的水、舒跑，還有各種熱食和點心，當然，這時的我什麼也吃不下，拿了顆滷蛋就跑，結果，回家路上才吃掉，就這樣在各種內心交戰下完成了人生初半馬(3:30:00)，後面11公里(01:50:00)，基本上，控制的速度都還滿一致的，這成績單，滿意了！

至於，為何是彩虹之約呢？事情是這樣的，路跑完隔天，我們則到成大漫步校園時，突然一陣大雨滂沱，只得狼狽地去吃飯躲雨，正當等車準備要回家時，瞥見天邊一道彩虹高掛，趕快拍照留念，當下並沒有特別聯想，不過，事後讀到了聖經當中創世紀9:12-13，當時，神賜福給當時的義人挪亞一家人時，提到神與你們所立的約定是有記號的，那就是當虹出現在雲彩中，你們就可知道，這才想到，是的，沒錯，就是因為我在一年前和神立下約定，要在今年完成初半馬，而我正如實的達成了約定，所以，相信這道彩虹是象徵著神所給予我的回應吧！而這，也成為了我最好的20歲成年禮。

後記：實在是非常瘋狂的兩天行程，扣掉半馬不算，兩天步行距離就超過12公里，總33公里，果然雙腳萬能，人的潛力無限呀！就是回去痠痛兩三天，不過，也是台南的公車實在沒那麼方便，如果景點距離稍遠，還是租車方便，總而言之，令人難忘的回憶！下週應該就會開始更新也是兩日跑旅的苗栗大湖馬喔！敬請期待~