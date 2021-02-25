跑步知識／滾筒按摩 簡單四式

滾筒（Roller）是很常見的訓練工具，並且兼具多種使用功能，像是肌力訓練、平衡訓練、筋膜放鬆等，多樣性的功能為使用者提供不同的的訓練選擇。

為什麼大家都喜歡使用滾筒作為按摩工具呢？

滾筒能夠有效按摩到深層的肌膜，讓僵硬的肌肉組織恢復彈性、活力，並延展拉長肌肉的線條，增進肌肉的柔韌度，增強運動的表現力。為了實施安全、有效的滾筒按摩與訓練，使用滾筒時請注意遵守以下要點：

實施動作前，保持正確的姿勢。

提高動作強度前，應確認本身對動作的熟練度。

動作保持在可以控制的範圍內，適度地在安全前提下，提高可動範圍。

具有下列情形者，應避免使用滾筒︰包含服用抗凝血藥物、糖尿病、高血壓、靜脈曲張、骨折部位、開放性傷口部位。

為了讓大家更認識滾筒按摩，今天就為大家帶來簡單四式，一起來喚醒下肢的肌肉吧！

簡單滾筒按摩 – 下肢四式

第一式︰壓

以本身重量施壓，將重量集中於與滾筒垂直接觸的身體部位，直接施壓停留。

第二式︰推

維持自身的身體中心線，將重量集中於與滾筒垂直接觸的身體部位，以該按摩部位來前、後推動滾筒。

第三式︰旋

維持自身的身體中心線，將重量集中於與滾筒垂直接觸的身體部位，以該按摩部位緩慢內、外旋轉。

第四式︰翹

固定壓痛點（滾筒固定不動），維持自身的身體中心線，將重量集中於與滾筒垂直接觸的身體部位，以該按摩部位肌肉起始端、末端像翹翹板上、下施壓。

只要是在安全的指導或環境下使用滾筒，您也可以發揮出它更多的功能哦！想把滾筒應用到訓練、按摩、伸展之中嗎？歡迎參考 MR.CT滾筒按摩與核心訓練

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