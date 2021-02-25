訓練心得／決Duel萬金石跑團訓練營 國手之道

雖然目標賽事萬金石馬拉松因為疫情而延期至11月，上週MIZUNO訓練營主辦還沒公告後續辦法的情況下，大家難免心情受影響卻也自律自制按部就班進行每一次課程訓練，不過這短暫低迷的氣氛也在今天跑完30公里後豁然開朗～～～

🥇教練在中午聚餐的時候公佈：訓練營準備在3/6結業時好好來一場成果驗收，有始有終才不枉費大夥兒這段期間的努力。🥈主辦單位也同時：拿出精心準備好的「🐂牛年金好運」抽獎紅包，人人有獎（我抽到本來就想買的鞋袋）犒賞大家這陣子的勤奮練習，祝福大家新年好運旺旺。

🥉餐後壓軸：振奮人心的（櫻花下剃度儀式）在綻放粉紅色櫻花🌸樹下「落英繽紛、落髮追分」結束這美好的行程。

這週LSD團練地點為久仰大名的貓空國手之道，顧名思義就是眾多🏃🏻‍♂️馬拉松國手用來練習的一條路線，有爆機率機會捕捉到野生的國手哦～教練行前指示因為國手之道來回一趟5公里，是一條起伏不大的山路，但也因為有坡度如果要進行像今天一樣30公里的訓練，一開始速度千萬不能開快，很容易虎頭蛇尾跑到爆，所以必須先低於目標配速讓身體熱開並且適應，再逐漸調整加速，另外也特別要求上下坡的速度要一致，上坡每一段距離並不長需要稍微咬牙撐一下就過去，緊接著下坡穩住同樣速度不可暴衝，順便在這一段時間調整呼吸心率，照著這樣適當的上坡堅持、適當下坡放鬆才能完整有效完成本次長距離訓練。

以下為教練規定所屬組別的配速:0-10K(每公里5分20秒)10-20k(每公里5分10秒）20-30k(每公里5分00秒）跑步過程及感受：一開始10公里（5:20）配速大家都可以輕鬆駕馭，看得出來雖然身體感覺能量滿滿，時不時不自覺超速的情況都在團員即時提醒下修正放慢，也幸虧這10公里的戒急用忍，讓後面的路程可以順利完成。10-20公里速度開始提升（5:10），雖然只有10秒差距，但其實15公里後的上坡已經感受到威力，此時大家也開始慢慢減少對談，因為大家都知道20k過後另一個檔次將不輕鬆。20-25公里時，在沒有補給的情況下大家能量也消耗差不多，平均速度要維持在（5:00）開始感到負荷，為了維持意志力我趕緊找前面2位夥伴努力跟上。25-最後，此時面臨最大考驗，腳步深刻的沈重感，就連緩下坡也需要意念維持住步頻，好佳在一開始大家有聽話沒暴衝，否則後果不堪，最後終於在隊友的帶領下完成訓練。

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