訓練心得／125KG到SUB3之路

每年都要來幾個瘦身成功的案例~!今年就讓我來當一下吧。不免俗的先來個before and after

Before:

After:

還記得過年時有朋友給我看了個笑話的影片內容大約如下:上來感受一下抬腳輕輕一踩，零到一百...真的只要0.6秒，實在是太夢幻了(其實是在說體重計)看完這影片的當下完全沒覺的如何這本來就是我從小到大量體重的日常壓(笑)。何止到100還可以回轉再轉過去的壓。什麼60、70、80、90公斤我完全沒印象有印象時體重一直都是3位數的就是個不折不扣從小胖到大的胖胖^^

我想五年前的我因該無法想像可以跟韓劇男主角一樣輕鬆的像跑在河濱、在操場上狂奔、爬上百岳看雲海及穿上櫥窗裡Model身上那身帥帥的衣服，連半全全馬超馬破3及PB都說不出個所以然吧。這邊先小小呼籲一下~!!以前進到服飾店店員總是在門口就把我擋下下然後冷冷的說'沒有你的SIZE哦....'胖胖也是有自尊的~!!也是會難過的。下次看到胖胖進到店裡請委婉一點吧…T_T

寫到這~!大家因該最想問的是怎麼瘦下來的吧。每每遇到朋友最常被問到的是你是不是吃藥、切胃還是生病最後連有沒有吸毒都來了~!!鄭重的跟大家宣布，經過本人從小到大34年幾百幾仟次的人體試驗。要瘦下來真的沒有其他方法就是飲食管理及多運動一開始要運動真的很難除了肌力不夠然後體動太重所以只好先從快走開始。從一開始快走1小時、2小時慢慢加到一天可以走6、7小時大太陽也走~下雨撐傘也走，走遍了台北各大博物館及古蹟。努力了一段時間體重終於從125掉到90以下發現哇~!!

遇到傳說中一定會遇到的”減肥瓶頸”原本一個月可以瘦7、8、9公斤怎麼現在都下不太去了。看來身體真的會習慣好吧看來要再激烈點那就開始跑步吧!!!從7分速月跑80k到6分速5分速4分速，月跑100、200、300、400不小心跑太多還會到500慢慢的跑出興趣來，越跑越開心然後再期待下一次的跑步。但就是這樣才會不小心得了一種沒跑會死的病~!!而且真的很嚴重大概是末期的這種等級了(嘆氣)

瘦下來後就開始想參加路跑，說到路跑在還是胖胖的時候非常感謝我的研所同學偉哥及啾哥，雖然我跑不動但還是在台灣各地路跑時順便帶我這個無法比賽的胖胖出去玩，但看著別人在馬場上跑而自己只能在民宿等他們回來總是帶點遺憾。心中總有個願望可以一起跑完半馬，只要跑完一次就好....沒想到入了路跑這個坑後從半馬跑完的願望，接著願望變成半馬破2、破百、SUB90。而初馬時也是心想人生麻總要跑過一次全馬，好以後還可以拿來說嘴一下。還發誓只跑一次不要被關門完賽就好。結果從2018台北馬初馬(4'28)、2019太魯閣馬(3'24)、2019台北馬(3'46) 、2020渣打馬(3'12)、2021太魯閣馬(3'06)到今年台北馬破3…最後不小心連環台北雪山單攻台北大縱走越野跑山及棲蘭超馬都入坑了...

只能說進了跑步的世界，每每都是一直在交壞朋友及自己挖坑給自己跳的循環中渡過，不過還是很開心滴在入坑跑步的這段路遇上許多跟我一樣一起練習一起成長然後再帶你跳進更大的坑的'壞朋友'。但就是因為有你們我才能看到更大的世界及去更遠的地方做更多我永遠覺的我辨不到的事。甚至無法想像從一個125公斤從小學到大學最討厭體育課的我可以因為跑步而上凸台，因該已經將我歷年來所有體育老師的眼鏡都摔破了吧。

講到壞朋友先感謝這次陪我一起吃課表帶我進入SUB3的壞朋友們”大同互相傷害團'。以往因為真的很討厭練課表由其是間歇這個跑到懷疑人生回家腳又酸的要死的東西。所以在跑步的前二年每天就是快快樂樂的在田競場上照自己的感覺毫無章法的亂跑，邊跑邊跟其他大哥大姐聊天交交朋友也是頗快樂的。

直到有一天有個帶著親切的微笑的大哥Chris邀請我加入他們的團隊，團隊有請教練大家也可以一起吃課表。起初看見這般溫柔的大哥想說~!因該不會太操吧、因該也不會這麼認真吧、大家就只是來交交朋友的吧...換個地方跑跑步也不錯吧不過...事情總不是想的這麼簡單…你有看過一群人不論是出大太陽、下著大雨還是中途好幾次的霸王級寒流也是準時五點在沒人的田競場集合嗎? 而且教練的課表完成率高的嚇人有時還會要求加碼，就連假日的LSD也是沒一週放過。(在此跟以前的老師說聲對不起，我以前都沒全勤過結果為為SUB3全勤)

跑季結束更是封印解除、加碼每週的'老地方(台北北縱走劍潭段)'跑山訓練 陽明山、內湖支線等等各週末不同的跑山訓練。連過年都還要來個百km訓練及台北天際線北縱走南縱走單攻。每位大哥都跟'操'人一樣，在這麼認真的團隊下真的很難偷懶。

由其當目標確立是SUB3時總也是要有點犧牲，每天早上三四點起床有課表五點田競場報到，沒課表河濱見。不能吃炸的、白天不吃澱粉...不論再冷熱是不是下雨都要吃課表。也許你會覺的很可憐但永遠在你覺的孤單覺的冷覺的想放棄時，他們總會在田競場上把你抓來吃課表，也是有你們在所以每每強度課表下總會知道會有一群人跟著我吃完這麼難吃又硬的東西(感動...)你們真的很重要。沒錯這就是我們'大同互相傷害團'在這一路上雖然遇到很多的'壞朋友'，但肯定也一定有在終點後一起取暖一起加油為我跑的好而開心。如此令人'甘心'的朋友。就是因為有你們每每跑不好爆掉都沒關係，大伙一起吃個早餐笑笑就開心了說真的最近有破PB的比賽，在最後快撐不下去的幾k想著等等就能跟大家一起開心的吃飯也就撐下來了。你們真的很棒棒。

說到這群'甘心'的朋友這時候該來介紹一下我最愛的'耕跑團'了。剛開始跑步時我同事也是我天字第一號壞朋友冰箱哥，一個帶我進入另一個跑步世界進到'耕跑團'這個暖心大家庭。在跑團裡除了每週固定的團練外團長膽大及各位大哥大姐們也是常sponsor及出人出力的舉辦各種活動且在其中給予最大協助、補給及賽後的超補，讓我們跑好吃好喝好每次都是超補不過這樣也是會產生很大的問題，就是體重越跑越重^^

每當有比賽時總會聽到耕跑的大伙在給自己加油打氣的聲音。但常常因為要破PB而沒有力氣回應你們。但每聽到一次加油都會再跑快一點點，你們的每聲加油都是我加速的動力最後常有人問我瘦下來運動後生活有什麼改變，當然最直接的就是身體的改變，以前血壓過高被醫生要求一定要吃血壓藥、尿酸過高痛風、肝指數4-5倍的爆表、胃時導逆流2期、濕疹、脂漏性皮膚炎、失眠等....但在運動後完全不藥而癒，做事情的專注力也變的更好。

除了身體變好了，心境上也改變了許多還記得胖胖時不敢照鏡子，看到鏡子都會眼睛都會閃開更不喜歡拍照。但在跑步後的每場比賽帶上有自己的名子的號碼布。然後帶著自己超越昨天的自己好像也頗帥的。跑步就是這麼的迷人，不可否認的是個很需要付出一步一腳印完全無法投機的運動，而且每次的進步也都只有一點點少到感覺不到。但就是每天的一點點進步也一點點的改變了我的世界。

最後我想講的是也許維持原本的生活不做任何改變並沒什麼差，反正這世界還是一樣日起日落的。但也許可以改變自己，或許改變後你會發現這個世界比你想像的更美好。最後以下是在這一路上需要感謝的人，謝謝你們給我的支待與鼓勵. 雖然這麼說很噁心但沒有你們就沒有現在的我。愛你們哦：最先要感謝的就是'耕跑團'的團長”膽大”(耕建築董事長黃張維 先生)，在忙碌的工作下還擠出時間並請教練每週親自帶著我們成課表及其它活動。週末與路跑比賽時也會下場當Pacer跑著比自己慢的速度幫大家破PB。sponsor不間斷大大小小的活動及提供專業的跑衣...現在真的很難想像沒有耕跑的日子。

劉溪烈將軍謝謝您平常的勉勵還送了我一頂波馬帽希望達到BP、在每次操爆我讓我成長的東白哥、每次賽後都給我滿滿的豉力及超補的倪帥美莉姐每次比完賽總會有美莉姐在終點等我們回來並跟我說聲棒、團練完還載我回公司加班的祥哥、副團長堅叔、帶我單攻百岳的超馬神人慶華哥、跑團最正的maggie芝美姐姐、耕跑幸苦的幹部倫倫及力文、每年辨碧潭馬幫大家收心的超哥、每次比賽最幸苦且讓我當了好多次封面的仙輩哥、彥捷哥，帶我進更大的坑的博凱哥、威爸、冰箱哥、忠宏哥、俊宏哥、18宣、小緯、跑團開心果Nana姐及長榮跑團的各位最後謝謝專業又偉大的淑苓教練很用心的幫每個人量身打照課表。還得早上四五點準時來田競場盯這群不睡覺的神經病跑步，您幸苦了。當然還有重要的壞朋友們Chris、Steve、阿賢、少佑、Ivan、Damon及各位大同的朋友們(如果沒寫到的~小弟最近都在加班一定是頭昏了不要介意哦)