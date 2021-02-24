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訓練心得／跑步日常 新竹宮廟巡禮

運動筆記 / Jack Kox

路線一開始從竹科園區的金山寺出發

先跑經過靜心湖

再往交大環校

到達交大的大學路門口

大學路門口的土地公是考試的時侯

比須拜的的廟

供品是仙草蜜

保佑考試好成績

再經過飛行樹屋和戰車公園

到達將軍村

再跑往清大

經過清大西側門跑向18尖山

再跑往新竹動物園

經過新竹的體育場之後

跑往麗池

沿途開滿美麗的櫻花

再跑過地下道前往新竹東城門之後

接著往新竹市政府

再跑到城隍廟

接著到長和宮(外媽祖廟)

再跑往北極殿

往前就到天公壇

當天初九天公生

所以非常多人

再延西門街跑到內天后宮(內媽祖廟)

接著往關帝廟

再跑到竹蓮寺

沿著西大路往高峰路上坡前進

到達財神廟

再上一段陡坡到普天宮

最後再跑回金山寺

路線距離約20-25K

沿路都有便利商店可以補水補食物

用跑步來拜拜祈福

非常有棒的宮廟巡禮

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