訓練心得／跑步日常 新竹宮廟巡禮

決Duel萬金石跑團訓練營第二階段心得跑團的訓練，隨著準備期和基礎期的過去，進入第二階段「強化期」、「巔峰期」的到來，強化期主要強化我們個人的最大攝氧量，而高峰期是模擬比賽時的配速感，說實在話，我過去

2021-02-22 09:44