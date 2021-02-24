訓練心得／跑步日常 新竹宮廟巡禮
路線一開始從竹科園區的金山寺出發
先跑經過靜心湖
再往交大環校
到達交大的大學路門口
大學路門口的土地公是考試的時侯
比須拜的的廟
供品是仙草蜜
保佑考試好成績
再經過飛行樹屋和戰車公園
到達將軍村
再跑往清大
經過清大西側門跑向18尖山
再跑往新竹動物園
經過新竹的體育場之後
跑往麗池
沿途開滿美麗的櫻花
再跑過地下道前往新竹東城門之後
接著往新竹市政府
再跑到城隍廟
接著到長和宮(外媽祖廟)
再跑往北極殿
往前就到天公壇
當天初九天公生
所以非常多人
再延西門街跑到內天后宮(內媽祖廟)
接著往關帝廟
再跑到竹蓮寺
沿著西大路往高峰路上坡前進
到達財神廟
再上一段陡坡到普天宮
最後再跑回金山寺
路線距離約20-25K
沿路都有便利商店可以補水補食物
用跑步來拜拜祈福
非常有棒的宮廟巡禮
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