泰國萬米紀錄超越日本 Tuntivate 跑出 27:17.14

台灣時間 2/21 中午在美國加州聖胡安市 JSerra 高中舉行的 「十」萬米紀錄賽（The TEN）集結了在美國的頂尖職業選手，挑戰萬米奧運標準（男 27:28 、女 31:25）和個人、全國紀錄，除了美國人也有英國、肯亞選手，包括擁有泰國籍的 Kieran Tuntivate。

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男女兩組在多名配速員輪流帶領下，前半皆照著奧運標準配速走，後半各憑本事逐漸加速，一共五男五女達到奧運標準！女子組方面 Elise Cranny 30:47.42、Karissa Schweizer 30:47.99 擠身美國歷代三、四傑，Eilish McColgan 30:58.94 為英國歷代第五傑。男子組方面 Grant Fisher 27:11.29、Woody Kincaid 27:12.78、Ben True 27:14.95 名列美國歷代五、六、八傑，最大驚奇是擁有雙國籍的泰國選手 Kieran Tuntivate 跑出 27:17.14 不僅打破全國紀錄，甚至超越日本相澤晃 27:18.75 的日本紀錄，為亞洲歷代第四傑，排在兩名卡達、一名巴林的非裔轉籍選手後面。

泰國籍的 Kieran Tuntivate 在哈佛大學就讀時即為之名跑者（圖片來源：Instagram）

Kieran Tuntivate 於 1997 年在美國華盛頓市出生，父親為泰國人、母親為美國人、還有一個哥哥，三歲時全家搬去泰國，他在泰國讀書到八歲再度移居美國；他和哥哥都是高中開始參與越野跑和田徑賽，當他成績達到美國大學一級水準，他父親藉著泰國籃球協會友人協助，迅速取得代表泰國出賽的管道，在國際大賽上一展身手也成為他的動力！而學業優良的他選擇就讀哈佛大學經濟系，兼顧專業和運動，並於 2020 年完成碩士學業。

大三時 Kieran Tuntivate 在一場高水準的 3000m 室內賽，掉了左腳的鞋子，他不僅跑完全程，還在在最後衝刺勝出贏得比賽，當然腳皮也付出慘痛的代價（詳見上頭 Instagram 貼文），頓時成為各大媒體的焦點，雙國籍的特殊性也成為話題。

2019 年獲得東南亞運 5000m、10000m 雙金2019 年 Kieran Tuntivate 首度代表泰國出賽東南亞運，以 14:31.15、30:19.28 拿下兩面金牌；2020 年在研究所畢業之前，一英里跑出 3:57.87，畢業後被美國頂尖田徑俱樂部 Bowerman Track Club 相中，他也選擇走上職業選手這條路，雖然以相對較慢的成績入隊，在剛進入 2021 年之際，就在萬米跑出 27:17.14 證明身價！年僅 23 歲的 Kieran Tuntivate 成為職業選手半年，已經擁有多項泰國紀錄、奧運參賽門票，在和世界頂尖團隊的合作下，讓跑迷期待他的無限淺能，在亞洲、世界等舞台激盪出精采的波瀾。

The Ten 男子組成績

The Ten 女子組成績