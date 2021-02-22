訓練心得／決Duel萬金石跑團訓練營 第二階段

決Duel萬金石跑團訓練營第二階段心得跑團的訓練，隨著準備期和基礎期的過去，進入第二階段「強化期」、「巔峰期」的到來，強化期主要強化我們個人的最大攝氧量，而高峰期是模擬比賽時的配速感，說實在話，我過去沒有參與過這麼完整的訓練，雖然有跟著另一名教練的課表訓練，但是強度並沒有這麼強，每周二、四的間歇課表和假日的長距離，真的讓我很想跳車，但是在這個訓練營中，大家都在努力強化自已，朝目標邁進，不知不覺也讓我自已默默的吃著每周的課表。由於萬金石的上下坡是比賽的重點，能不能克服這些上上下下的地形，也是我們這次訓練的重點，所以一進入強化期的第一張課表，竟然是進入北部著名的山路訓練地點「風櫃嘴」，而起點是「劍南路口」，為了長度達到30公里，神童教練特別又加入了「聖人瀑布」，也就是劍、聖、風，說實在話，我沒跑過這麼長的山路，1月9日當天，又是最強寒流，山上溫度大概只有3-4度吧，除了能穿戴的都上身外，基本上就是靠意志力了！在起跑前，神童教練特別解說了，上下坡跑步的技巧，上坡步幅小，步頻快，下坡依據斜度多利用向前的力量，要儘量順勢帶出去。

而在這個強化期間，我們陸續的完成了，「劍聖風30公里」、「劍南路來回20公里」、「劍中劍18公里」，每次來到劍南路口，心中都是無限感概呀！

有道是「山路跑得好、全馬沒煩惱」再加上間歇課表，心肺和腿周周炸裂，雖然我不是有多強，但是可以感受到，這是進入強者的門檻吧！「強化期」對於心肺的要求和肌耐力的要求，根本無法打折，只有一路好好做，才能周周完成課表，「巔峰期」進入長間歇課表，配速穩定是最基本要求。而貓空國手之道30公里，漸速跑從前10公里每公里4‘50到最後10公里開4’30，這個課表，真的吃不消，雖然我們不是國手，但是在國手之道訓練，也能體會這個訓練路線迷人之處。因為國手之道是在年前上課，所以美津濃公司特地安排了年終歲末摸彩，讓我們大家辛苦跑完課表，但是開開心心摸彩。

跑出成就，跑出自我，經歷過這段時間的訓練，剛好今天再次跑劍中劍，上坡設定5‘50的配速，下坡就依狀況跑，下坡開快開出1公里4分整的速度，這是今天很大的收穫，而且18公里跑完後，大小腿沒有疲勞感覺，甚至過程中只喝水，沒有任何補給，我們不強，但是只要強過自已，就是開心的一件事。雖然訓練營即將結束，在神童李翰暄教練、鄭豪教練、張偉紹教練的細心指導，運動筆記May姐、雯姐的細心照顧，美津濃公司團隊的裝備（Wave Duel Neo神鞋)支援下，讓我們沒有後顧之憂。即使萬金石馬拉松延期了，但是訓練不間斷，強度不打折，因為訓練後，成果會在成績上反映。

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