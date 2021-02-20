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跑步知識／一個小動作 幫助你跑的更好！
最近訓練遇到了令我苦惱的事情，我想這也是所有在追求成績或是想變得更快的跑者會遇到的問題。如果你已經在日常訓練中加入了各種訓練，無論是力量訓練、速度訓練、LSD，但速度仍遇到了瓶頸時，你可以參考這個“小動作”。近期，蕭大俠－蕭昱在社群軟體上發表了一篇關於跑步的小動作 knee drive （擺膝），大俠提到當你膝蓋沒有往前提高時，你腳著地就不夠前面，導致你的步伐變短，屁股可以用力的行程也會減少；而膝蓋抬不夠高的話，因為你腿落地時是快速往後，那個動力仍要你往前的腿來保持平衡，當你膝蓋不抬高，只剩你的小腿與腳還能夠往前進，這會導致你 overstride ，讓煞車效應增加你的阻力，當你越用力跑，阻力也越強，惡性循環下去。
我在猜這個點讚率應該不會太高.... 寫的大家會睡著吧... 我以前都沒太專注跑步一個動作：叫knee drive 就膝蓋要往前提高 膝蓋提不夠高，腳著地就不夠前面，導致你的步伐變短，屁股可以用力的stroke...
發佈於 2021年2月5日 星期五
那我們該將膝蓋抬多高？大俠在貼文中表示：「這個很難說一個標準，看個人還有速度，速度越快就要越用力抬高。爭取 45 度，甚至我覺得有意識要抬膝蓋就夠了。」那我們如何練習 knee drive 呢？大俠這邊也推薦了一個訓練！那就是 A Skip and B Skip ＋ a/b Skip Running
影片來源／Matt Holton
雖然小編仍在琢磨這項動作，但有發現到其實當有做到位時，跑起來相對省力也較為輕鬆，推薦給跑友們參考練習！
責任編輯：Ian
內容來源：Yu Hsiao Triathlete
＊訓練知識，盡在運動筆記
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