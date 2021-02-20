訓練心得／ 蘭嶼跑步環島 開始了，才會很厲害！

媽媽常念我很瘋狂，而我也不可否認20分鐘決定一趟蘭嶼旅行，買了車票船票其他完全沒有規劃和朋友喝酒聊天就決定跑步環島，沒有同伴、沒有計畫帶上1000ml的水、手機、GARMIN 645，就這樣出發了

👉距離 35.8km／時間 05:11:20／天氣 晴天32°C

蘭嶼沒有紅綠燈、也鮮少有路燈，在晚上沒有頭燈是完全看不到的朋友說走路環島都會「摸早黑」，大約從半夜12點開始走走沒多久天亮了，視線清楚比較安全，碰到野狗追逐也比較知道往哪裡閃躲，但這些都是在我環島結束後才和朋友聊到的。

由於事前完全沒有做功課，當天我睡到自然醒悠閒吃完早餐已經是中午12點，真正出發已經下午兩點，太陽最大紫外線最強的時候環島一圈距離多長?爬升高度多少？應該順時針還是逆時針？我...不知道...在環島過程中詢問居民，也得到了「應該是50公里吧」「好像30幾哦」的答案既然都下定決心要完成了，就自己摸索看看吧，畢竟繞完一圈就會得到這些數據了。

最後我從朗島部落出發，沿著順時針方向前進，只繞外圍的環島公路(文中會列出一些景點，並非都是環島當天所去，若要旅跑可以參考一下關於蘭嶼的越野跑，會再另外寫一篇文章詳細分享)。

東清部落除了有島上唯一夜市，還會經過乳頭山步道（來回約600m／海拔約60m），距離短坡度稍陡自環島公路轉進中橫，可以跑上蘭嶼氣象站（來回約5.6km／海拔約320m），坡陡彎多無遮蔽。

位於紅頭部落的大天池（來回約5km／海拔約230m），有需要垂直上攀的地形青青草原視野遼闊，一望無際的大草原、逐漸隱沒在太平洋的夕陽，非常令人著迷。

椰油往朗島的路上，高聳的岩壁佈滿珊瑚化石，這裡是像水渠一樣。

出發沒多久，一個大約國中的弟弟，騎車經過含蓄地笑著半個多小時後，他再度出現，這次帶了兩瓶運動飲料說要為我加油「姊姊妳好特別，大家來玩頂多用走的，不會像妳這樣用跑的」對啊，我為的是什麼呢？好像只是想要實際跑過，才像是完成了什麼。

經過野銀時突然被叫住，以為闖進什麼區域，或是觸犯什麼緊張的同時，他再度開口「我用底片紀錄生活，你願意讓我拍一張嗎？」當下只想著：我現在不會太狼狽嗎？你確定？？「前面那一段會有落石，要儘速通過哦～」再度上路分開前，他細細叮嚀著島上遇見的人們，真誠、善良，令人難以忘記。

野銀到紅頭這段路上，我真的真的很想放棄，不只感到孤獨，還很氣自己不夠深思熟慮即便前面的路看似沒有盡頭，我還是沒有停下腳步，「會到的、會完成的」一直對自己說著這時無論是開車經過的居民、或是騎車環島的旅客，只是一句加油，都讓我眼眶溫溫熱熱的。

經過青青草原，差不多是要日落了，好多好多遊客聚集「有沒有買水啊?會不會餓?要不要載妳回去?」大哥堅持借我手電筒，告訴我等等天色暗了沒有照明工具非常危險要我放到派出所就好，和警察說是住在紅頭的大哥，他會再過去拿還在感動之時，忽然間所有人鼓掌和歡呼「加油啊妹妹！妳可以做到！」我不清楚發生了什麼，卻像是充飽電一般，把四五十個人的鼓勵全然吸收，再次出發。

太陽下山以後，時間過得特別漫長，任何風吹草動都會讓我停下腳步手電筒照遠，可以看清楚前面的路況、知道有沒有野狗手電筒照近，可以防止踢到石頭絆倒，卻對前方一無所知而每次聽見窸窸窣窣，我總是用最慢最慢的速度走過「狗狗抱歉我只是借過⋯拜託不要咬我⋯」

(夜晚的機場和港口非常寧靜，心裡想三分速跑步通過，卻因害怕野狗只敢跨大步伐走過)

就這樣在黑暗中跑走了幾公里，前面似乎有燈光和談話聲跑近仔細看才知道是戶人家，經營一間雜貨店「不好意思⋯可以借我坐一下嗎？」比起乳酸堆積，每一回被野狗嚇到顫抖，倒是傷了我不少精力和老闆一家人相談甚歡，準備離開時一位陌生人走近「妳自己!用跑的?我也想跑耶，但我今天才剛到」於是我邀約了陌生人，陪伴我完成這最後的缺角當時我們都不確定還有多遠，很感激的是他願意一同探索，並且陪伴備受驚嚇的我。

完成一個圓，心裡很是滿足，只靠雙腳也能探索這片美麗的島嶼「你不需要很厲害才能開始，但你需要開始才會很厲害！」或許我很瘋，但我做到了！