近期日本賽事動態一覽 名古屋女子馬開放 11,000 人報名！

喜歡日本馬的朋友們照過來！近日有三場路跑賽事宣布了動態，北海道馬拉松、富士山超馬兩場賽事確定停辦，名古屋女子馬拉松開放 11,000 人比賽，一起來看看！

名古屋女子馬拉松：開放 11,000 人比賽

原定於 3 月 14 日舉行的「名古屋女子馬拉松」於近日宣布了比賽將開放 11,000 名跑友報名！去年因為新冠肺炎的影響，最後只舉行了精英賽，但今年開放居住在日本境內的一般跑者也能參與，不過這是比往年減少一半的人員配置，而之前也開放了海外的女孩們報名參加線上馬，可以期待一下這屆的 Tiffany 項鍊～

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富士五湖超級馬拉松：停辦

被列為日本超馬世界文化遺產系列賽事之一的「第31屆挑戰富士五湖超級馬拉松」於 2/17 宣佈取消，這是既上屆比賽停辦後，再次取消！首屆於 1991 年舉辦的「富士五湖超級馬拉松」，往年都在 4 月份舉行，這次因為疫情決定取消，並且全額退費，可以參看 詳細辦法！

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北海道馬拉松：停辦

原訂於 8 月舉行的「北海道馬拉松」以同樣繼去年連續停辦。根據 NHK 報導，是因為新冠病毒影響，東京奧運與餐奧會被延遲，而原訂的日期將會和殘奧會重疊！北海道馬拉松從 1987 年開始舉辦，由於札幌寒冷的氣候，讓北海道馬拉松成為日本唯一在夏季舉行的馬拉松。除了在「夏季」跑之外，「時限 5 小時」的條件，也讓完成北海道馬拉松，成為一種「跑者」身份的象徵！

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以上是這週宣布的 3 場日本賽事動態，衷心期盼可以到日本跑馬的日子來臨～

參考資料：名古屋女子馬官網、產經新聞、富士五湖超級馬拉松官網、NHK

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