荷蘭跑者 Björn Koreman 加入偶像 Kipchoge 的團隊！

荷蘭馬拉松運動員 Björn Koreman 在 2019-2020 年間創下 8 項個人最佳成績，並成為了 NN Running Team 的一員（圖片來源：nnrunningteam）

NN Running Team 最近宣布於荷蘭馬拉松運動員 Björn Koreman 簽約，這位在過去兩年的賽季表現非常亮眼， 2019-2020 年間創下 8 項個人最佳成績。 Koreman 表示成為 NN Running Team 的一員，對於幾年前為了贏得一雙 Eliud Kipchoge 親筆簽名的跑鞋而參加比賽的他來說，猶如發夢一樣。而在短時間內，從仰望著這一位全世界最頂尖的運動員，到加入他所在的隊伍，和他比肩，Koreman 的故事非比尋常。

Björn Koreman 在幾年前為了贏得一雙 Eliud Kipchoge 親筆簽名的跑鞋而參加比賽，現在已經是隊友了！（圖片來源：Björn Koreman@twitter）

Koreman 晉身菁英馬拉松跑手之路非常特別，他在 8 年前，21 歲時才開始跑步。當時的他，菸癮非常重，每天都會食至少一包菸。而他開始跑步的原因，是因為他的父親參加了一場比賽的 10K 賽事。Koreman 因此參加該場賽事的 5K 組別，初次參賽就輕輕鬆鬆在 20 分鐘內完成了賽事。接下來的第二場賽事，他就突破了 20 分的紀錄，跑出了 17 分 50 秒。至此，他決定更佳認真投入這一項運動，因此戒菸，PB 亦隨之提高到了 15 分 50 秒。現在的他在 5000m 項目上的最佳成績達到 14:07.84，10000m 上也達到 29:22.48，這兩項 PB 都是他在 2020 年 9 月完成的。11 月，他以個人最佳成績 1:02.45 完成半程馬拉松，成為 2020 年荷蘭選手之中最快的成績，並一舉在 12 月，以 2:11.07 再破 PB 贏得奧地利馬拉松錦標賽的冠軍。

在 NN Running Team 宣布於 Koreman 簽約的文章中，引述他加入的感想，「加入世界上最大的路跑團隊，是至高的榮耀。我至今仍不敢相信我會與 Joshua Cheptegei、Geoffrey Kamworo、Kenenisa Bekele 和 Eliud Kipchoge 一眾體育界的傳奇人物成為隊友。」

能夠以隊友的身分站在世界頂尖的選手身邊，Koreman 還是不太有實感他還說，他不僅拿到了 Kipchoge 和 Cheptegei 的親筆簽名，還和 成功 Julien Wanders 合照，更對於將來有機會見到更多在他跑步生涯中為他帶來鼓勵的運動員。相信將來，不止是 selfie，Koreman 將會有機會和偶像們同場競技，一同被記者攝下。

原文作者：La Pau

原文出處：香港運動筆記

新聞來源：Canidian Running

責任編輯：Joanna

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