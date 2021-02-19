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喬神 Kipchoge 重回初馬福地 參戰NN使命馬

運動筆記 / Bigfish

里約奧運馬拉松金牌、馬拉松世界紀錄 2:01:39 保持者 Eluid Kipchoge ，在所屬團隊 NN 精英團隊（NN Running Team）宣布下，參戰 4 月 11 日在漢堡舉行的 NN 使命馬拉松菁英賽（NN Mission Marathon Hamburg），此戰為今年他衛冕奧運馬拉松前的首戰！重回八年前獻出初馬的福地，Kipchoge 表示很高興能回到這開啟自己馬拉松生涯的漂亮城市，期許自己能也能以漂亮的表現鼓勵更多人，如當年自己被激勵！NN 使命馬拉松菁英賽將繞行平坦的漢堡街道 10.5km 四圈，參賽者控制在 100 名，除了頂尖選手對決，主辦單位的目的也是讓更多選手在 5 月 31 日前達標奧運馬拉松（男 2:11:30 女 2:29:30），在因為疫情比賽機會少之又少的年頭，讓更多選手一圓奧運夢想，並為此賽下了「往東京最速之道」的註解（The fastest way to Tokyo）。

1984 年出生今年 36 歲的 Eluid Kipchoge，2003 年以 18 歲之齡奪下世錦賽 5000m 金牌，在田徑場叱咤風雲十年，2012 年落選倫敦奧運田徑賽代表，決定朝路跑發展；2013年在漢堡獻出初馬，創下 2:05:30 的賽道紀錄，開啟了輝煌的馬拉松生涯。

2013 年 Kipchoge 在漢堡獻初馬並創下賽道紀錄（圖片來源：Twitter

2016 年獲得奧運金牌後，2017 年 Eluid Kipchoge 在 Nike 的破二計畫跑出 2:00:25 的驚人非正式成績，2018 年在柏林馬拉松創下 2:01:39 正式世界紀錄，2019 年在 INEOS 1:59 挑戰跑出 1:59:40，雖為實驗挑戰性質的非正式紀錄，但為第一個兩小時內跑完馬拉松 42.195km 距離的人類，別具意義！堪稱為歷史上最偉大的馬拉松跑者，當代世界馬拉松、甚至體壇的代表性人物！2020 年因為疫情，倫敦馬拉松於 10 月以繞圈的精英賽形式舉行，比賽在冷雨強風中以低速進行，Kipchoge 出乎大家意料之外在終盤加速中落隊，以第八名完賽，為 2013 年以來生涯第二次在馬拉松落敗，賽後除了表示有耳鳴，Kipchoge 還有髖部、大腿肌肉的問題。

倫敦馬拉松結束後，Kipchoge 休養了近兩個月，十二月在健身房逐漸重建肌力和體能，一月正式回歸訓練中心的正規訓練，團隊表示恢復狀態良好！離比賽倒數不到八週，Kipchoge 尚未宣布目標，無論是強勢回歸、或如輿論所述不敵歲月，這場比賽將是他是否能衛冕奧運馬拉松金牌的重要指標！

責任編輯 Bigfish

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