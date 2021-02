喬神 Kipchoge 重回初馬福地 參戰NN使命馬

里約奧運馬拉松金牌、馬拉松世界紀錄 2:01:39 保持者 Eluid Kipchoge ,在所屬團隊 NN 精英團隊(NN Running Team)宣布下,參戰 4 月 11 日在漢堡舉行的 NN 使命馬拉松菁英賽(NN Mission Marathon Hamburg),此戰為今年他衛冕奧運馬拉松前的首戰!重回八年前獻出初馬的福地,Kipchoge 表示很高興能回到這開啟自己馬拉松生涯的漂亮城市,期許自己能也能以漂亮的表現鼓勵更多人,如當年自己被激勵!NN 使命馬拉松菁英賽將繞行平坦的漢堡街道 10.5km 四圈,參賽者控制在 100 名,除了頂尖選手對決,主辦單位的目的也是讓更多選手在 5 月 31 日前達標奧運馬拉松(男 2:11:30 女 2:29:30),在因為疫情比賽機會少之又少的年頭,讓更多選手一圓奧運夢想,並為此賽下了「往東京最速之道」的註解(The fastest way to Tokyo)。

