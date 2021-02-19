訓練心得／走春團練 環大南投100公里！

一場說了有兩年之久的長跑路線最後選在過年期間，大家也較能喬出時間參與。過年大吃大喝後，選擇年初五來個收心操，順便「埔里愛跑」走春團練。

這路線每年都會舉辦單車活動，但應該還沒有人這樣跑過吧，而且還是一群人。單車做的到的事，我們這次也辦到了。

途中會經過魚池、水里、集集、名間、南投、草屯、國姓、埔里，8個鄉鎮。

參與的朋友多達近二十位，分成三組人馬，一組環大南投，一組埔里到水里，一組補給車輛，大概每5公里補給一次（感謝二哥、伶姐幫忙）

清晨5點左右，團拍後，摸著黑，慢慢往魚池前進，過了魚池上坡後，接著就是長下坡，天也開始亮了起來，沿路都是盛開的櫻花、梅花。

經過明潭發電廠後，忽然有個提議，乾脆加碼一段車埕老街好了，果然大家還是滿電狀態，比較好騙。

一年沒來車埕，這裡又變漂亮了不少，我們也跑了段鐵軌路跟月台上，還滿歡樂的。

到了水里車站進行第四次補給時，巧遇南投的跑團「腿部轟炸」，也在進行自主訓練，相互合照寒暄後，繼續往集集前進，氣溫也漸漸熱了起來。

所以避開車多危險的大條路，這段跑在集集綠色隧道。

但出了隧道，來到名間濁水車站，大夥再做個大休息，因為知道待會往南投的路上，車多又沒遮陰處，肯定會跑的超有感。

連三站補給處，大家都是只想喝可樂汽水，太熱了。

歡樂的氣氛也漸漸變樣了，大家都只想早點撐過這一段路，前後距離也開始拉大。

終於來到草屯將軍廟，溫度有稍微降了些，大夥整理整理裝備，吃了支冰棒。

此時的我，也正在與自己拉扯，斗大的汗珠掉落在柏油路上，蒸發成水蒸氣，腋下也因手臂長時間擺動與摩擦，造成破皮刺痛。到底要上車還是繼續上路，這才發現原來，放棄與堅持同樣困難。

最後為了夥伴選擇繼續出發！往雙冬的路上，改走舊台14線，會經過幾段隧道，可以避開一些日照，跑走幾段舊隧道內，感覺還挺浪漫的。

但或許是補給站停留時間過長，雙腿漸漸感到很沈重僵硬。想到自己四年前，初次參加超馬「台中港到埔里」82公里。也是在這裡爆掉，一步一步走回埔里。

但這次我有了一群好夥伴，再怎說，也要把它給完成，屬於大家的榮耀與回憶。

過了國姓隧道後，遇到曾姐一家人的加油車，瞬間有了些動力，心想其實我也快回到埔里了。

接著又遇上埔里「五八登山隊」（我也是隊員之一）熱情的歡呼。早知道會這麼熱，我應該跟你們去爬山才對。

不過也剩沒幾公里，還能跑就繼續吧，在最後一趟補給站，小敏也來陪跑，但瞬間把我們海放，自己雙腿僵硬的程度，想跑6分速都困難。

於是跑跑走走，一起進終點。終點的歡迎儀式，比我跑過的路跑還熱鬧，謝謝你們。

總結：環大南投8鄉鎮103公里費時13小時31分鐘（含休息玩樂）算目前跑過8次百K時間最久的1次

最後特別感謝，二哥開車一路幫忙補給，13小時真的辛苦了。還有伶姐、昭緯幫忙補給、攝影，謝謝了。參與人員：添哥、彬哥、光哥、小白、明杰、昭緯、英杰、偉翔、楊總、班長、青谷、小瞇、維珊、石大哥、朱大哥、蘇大哥、二哥、智宏哥、伶姐、58登山隊、扁哥一家人。祝福大家2021年「新年快樂」場場無傷完賽