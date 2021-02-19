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訓練心得／蜈蚣崎步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

從台中豐原的中正公園出發

往公路上去公老坪是平常練單車

和跑步的熱門路線

這次跑的蜈蚣崎步道

從中正公園要先跑一段公路

沿著富陽路再跑到富翁街

就會到達一間福德寺

從福德寺後面小路進去

就會接到蜈蚣崎步道

步道沿途都有石階和木棧道

路線距離不到1公里

但是有點陡峭

沒多久就會到公老坪

再沿著公路下山

到達三個比較開闊的點

可以看到山下的風景

晚上也有很多人到這邊看夜景

再持續往下跑

沿路都開滿著櫻花樹

經過北坑巷可以上到三崁頂步道

再持續往下

就會回到中正公園

蜈蚣崎步道路線不長

從中正公園繞一圈回來不到10k

山頂的視野非常好

離市區也很近

算是非常熱門的路線

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