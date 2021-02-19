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訓練心得／蜈蚣崎步道 Trail Run
從台中豐原的中正公園出發
往公路上去公老坪是平常練單車
和跑步的熱門路線
這次跑的蜈蚣崎步道
從中正公園要先跑一段公路
沿著富陽路再跑到富翁街
就會到達一間福德寺
從福德寺後面小路進去
就會接到蜈蚣崎步道
步道沿途都有石階和木棧道
路線距離不到1公里
但是有點陡峭
沒多久就會到公老坪
再沿著公路下山
到達三個比較開闊的點
可以看到山下的風景
晚上也有很多人到這邊看夜景
再持續往下跑
沿路都開滿著櫻花樹
經過北坑巷可以上到三崁頂步道
再持續往下
就會回到中正公園
蜈蚣崎步道路線不長
從中正公園繞一圈回來不到10k
山頂的視野非常好
離市區也很近
算是非常熱門的路線
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