訓練心得／蜈蚣崎步道 Trail Run

從台中豐原的中正公園出發 往公路上去公老坪是平常練單車 和跑步的熱門路線 這次跑的蜈蚣崎步道 從中正公園要先跑一段公路 沿著富陽路再跑到富翁街 就會到達一間福德寺 從福德寺後面小

2021-02-19 09:54