訓練心得／2021年假不軟爛之百K紀錄

過往年假，總是抱持著軟爛有理、耍廢無罪的態度。但，自從去年加入了《嘉義迪卡儂夜跑團》與《嘉義空空團》，2021年的年假，想要有所不同。於年假前，正好看到「光頭神童」李翰暄的【過年檔期，教練不要停】的活動。覺得年假好像可以來幹點大事，創造屬於自己的過年檔期😆

於是乎，行程自然而然的規劃了起來。小年夜：環蘭潭、仁義潭（13k)初一：崇仁～半天岩紫雲寺（27k)初三：故宮～蒜頭大橋～朴子溪畔（21k）初四：嘉義北回慢跑協會舉辦8年的8小時夜跑（21k)初五：嘉油鐵馬道～嘉義航空站（21k）小年夜路線介紹＞蘭潭與仁義潭是嘉義跑友們，最常也最容易練的地方，交通方便停車容易外，沿途補給與廁所也都有，不怕口渴與突如其來的便意😂

初一路線介紹＞半天岩紫雲寺的路線是屬於進階型路線，沿途有上坡與下坡，最後半天岩紫雲寺的前4k更是精彩與煎熬，先緩坡再變成抖坡，但成功征服後的成就感加倍不說，櫻花美景當前更是一飽眼福。

初三路線介紹＞由於過年想來點不同路線，所以google後，決定從故宮起跑沿途經過蒜頭糖廠與新建的蒜頭大橋再前往苦楝樹綠色隧道和黃花風鈴木朴子溪畔，但因黃花風鈴木季節尚未到與距離緣故，所以只跑到苦楝樹綠色隧道即折返。

初四路線介紹＞蘭潭月影潭心到崇仁護校折返跑。這場是嘉義北回慢跑協會連續舉辦8年的8小時夜跑，今年時間比較友善，是從下午四點開跑，補給超讚不說，跟眾多跑友一起歡樂跑的感覺就是棒。起跑時會一起合照，等8小時候，還會再合照一次，就能看出誰的意志力最堅定😆

初五路線介紹＞嘉義的嘉油鐵馬道是一條無高低起伏的跑步路線，最遠可以跑到水上，另外再折返跑到嘉義航空站接228公園，這整段路輕鬆好跑，較無難度，非常適合想輕鬆跑的人練跑。

這7天連假，雖然沒有每天跑，不過還是靠著對跑步的熱愛，完成了7天百k的計劃。果然，跑不快的我，靠著一群同樣熱愛跑步的跑友，可以跑很遠😂。也幫我完成了以前想都不敢想的跑步成就。