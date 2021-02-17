訓練心得／高雄馬延期！我們自己跑~~

那天原定是高雄馬的日子，但因為疫情關係，被延賽了，跑步班因此特辦會內測驗賽，雖名為測驗，但壓力不大，一切以個人能力為主，賽前身體右半邊的多處緊繃，仍然困擾著我，尤其延伸到右腳掌的情形著實令我困擾。不過還是想要試試自己的能力，因此已知會教練，如果不行就會自行降組練習。

這場純練跑的測驗，雖說無壓力，但要參加全馬組的我，仍要小心應付，畢竟能力不夠，不可小看全馬測驗，至少力拼完賽，才不至於殘念。

不幸的是，老是賽前調整出問題的我，這次又出事了！既本周四因健身過頭，雙腿後側緊繃痠痛，後來巧被教練一席話奇蹟似的緩解，昨天又因喝過多牛奶乳糖不耐，傍晚拉肚子多次，真是一波未平一波又起，只能自己安慰自己，跑多少算多少.......

唯一控制得好的是，早早上床睡覺，睡眠算充足，心態放得很鬆，加上測驗場地離家近，天氣涼爽，簡直天時地利。

開跑後右半邊的緊繃仍然困擾著我，只好讓左半邊多負擔點，一路一直跟著半馬組的輕鬆跑者，好在他們輕鬆跑，不然哪跟得上，看他們邊跑邊聊，真是輕鬆愜意，我只能等，撐過半馬還有30k大魔王要面對。

跑著跑著來到半馬組的最後幾k漸漸跟不上了，因為他們的速度提升了，說好的6分速呢？馬場騙子真不少，其實他們從沒慢於550的配速，甚至530都出現了，來到最後，應該是快到結束，加快腳程可以收工。等他們奔過終點時，此時我真的只剩自己在跑了，沒有「車」可以跟。跑班中的全馬測驗人數本來就不多，僅僅4人，兩個超級快，一個女生還在我前面，所以這時獨跑一點也不意外。

邊跑邊冒出想法，全馬的跑者何嘗不是孤單一人呢！獨跑對我來說也不是第一次了，但說到此也沒多可悲，一圈3點多公里的賽道，沒多久就可以到補給站，到時就會有一堆人在那邊替跑友吶喊加油。當初打從心底認為過短的一圈賽道，會讓人頭暈，此時卻諷刺地打臉我，這樣的賽道，讓跑班的人一路上不孤獨，沒多久就可以看到教練的打氣以及特製的補給，這可是真正參賽沒有的，被高手級的教練群補給，以及跑班的朋友加油，一度讓自己熱血沸騰，即使氣力放盡，但內心能量滿滿.......

看著手表上的里程數，逐漸接近30k魔王關，這次我沒撞牆，可能因為右半側的緊繃，速度放得更慢吧！此時不知哪來的勇氣，提起腳步跑出去，逐漸追上前一位跑者，不過心底盤算的是35k的關卡怎麼過？當來到35k時，沒抽筋，不過雙腿沉重感，以及不適感加重許多，好害怕疼痛起來，速度只好放慢。

來到最後的4k，雙腿已達到極限，猶如千金重，想停下來走路，即使過補給站有教練的特製補給、跑友的吶喊加油，還是無力加速，掉速嚴重，來到全程的最低速，只能硬撐著......

最終過終點時，沒有過往參賽的激動，只想對教練說：「教練，我不想跑了！」看著異常抽動的小腿，就知道我的肌肉負擔有多大，想起半馬組那對輕鬆聊天的跑友，真是天壤之別，我很努力了，不想讓大家等太久.........

測驗後檢討

1.右半邊的緊繃已經困擾一陣子，看來應該去治療一下。2.能夠撐完算是很幸運了！就算今天高雄馬，我看成績也沒差多少。3.感謝教練的規劃，跑友的吶喊加油，跑過終點有人等我，替我加油打氣的，也只有在此時才有。