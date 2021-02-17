訓練心得／跑步日常 潭雅神綠園道

2021 春假來臨，除了追劇、吃飽、睡飽之外，不妨來看點跑步好書吧！在此整理了 2020 年度的 10 本好書清單，不管是菁英跑者的故事、跑步心態的訓練，又或者是馬拉松最 Hardcore 的訓練工具

2021-02-13 09:48