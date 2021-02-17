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訓練心得／跑步日常 潭雅神綠園道

運動筆記 / Jack Kox

台中的潭雅神綠園道

是非常熱門的自行車道

除了很多人騎單車之外

平常也很多人來綠園道跑步、散步

這次從潭子開始起跑

沿途就有很多散步跑步、騎單車的人群

路途經過多做的路橋

還有不少田園風景

6K左右就到達神岡

再經過圳前仁愛公園

繼續前進

就可以看到 F-5E戰鬥機

還有軍用鐵軌

接著再跑上路橋經過中清路

沒多久就會到戰車公園

可以看到3台戰車

此時距離來到約12K多

繼續往前可以到台中都會公園

從戰車公園原路折返

沿途都有便利商店可以補給

非常方便

再跑回起點

完成24-25k的跑步

路線想跑幾K都可以

依照自己狀況隨時都可以折返

沿途都有便利商店、廁所

還有不錯的田園景色

離市區也非常近

也沒有太多的爬升

非常好跑的熱門路線

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