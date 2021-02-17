聽新聞
test
0:00 / 0:00
訓練心得／跑步日常 潭雅神綠園道
台中的潭雅神綠園道
是非常熱門的自行車道
除了很多人騎單車之外
平常也很多人來綠園道跑步、散步
這次從潭子開始起跑
沿途就有很多散步跑步、騎單車的人群
路途經過多做的路橋
還有不少田園風景
6K左右就到達神岡
再經過圳前仁愛公園
繼續前進
就可以看到 F-5E戰鬥機
還有軍用鐵軌
接著再跑上路橋經過中清路
沒多久就會到戰車公園
可以看到3台戰車
此時距離來到約12K多
繼續往前可以到台中都會公園
從戰車公園原路折返
沿途都有便利商店可以補給
非常方便
再跑回起點
完成24-25k的跑步
路線想跑幾K都可以
依照自己狀況隨時都可以折返
沿途都有便利商店、廁所
還有不錯的田園景色
離市區也非常近
也沒有太多的爬升
非常好跑的熱門路線
訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH
傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n
傑克IG https://pse.is/GCUTC
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言