圖騰跑／一起犇跑吧～ 新牛快樂！

新年快樂！恭喜發財～

謝謝運動筆記分享跑友跑的牛圖！

實在太可愛，看完決定也要跑一隻

👉距離 33.8km／時間 04:26:56

天氣：毛毛雨~暴雨／地點：新北市 中和、板橋

(第一次自己設計路線，完全忘記考量距離，設計完才發現長達34km)

(既然設計了就完成吧，沒什麼做不到的嘛!!一直對自己信心喊話哈哈)

若要跑這個路線，搭捷運也可以到哦，我是從捷運中和站旁邊的全家起跑(牛尾巴)

剛起跑時毛毛雨逐漸停了，一度出現藍天~

去程先從上背部開始，沿著中山路二段很平直好跑

(經過小巷時，還是要注意有沒有來車哦~~)

接著跑牛的臉、下巴，最後再到肚子、腳

臉比較多細節距離較長，若只想跑牛頭是18km左右

若需要補給，路線會經過很多超商、府中商圈

沿途超商較少洗手間，若有需要可以到加油站～

拍照點的話～台灣藝術大學、GARMIN大錶面 都很好拍!!

還捕捉到路邊美美的櫻花～

拍完這張櫻花照以後，就開始下暴雨...

不過...跑者防水嘛...加快腳步繼續前進

最後順利完成啦，看到路線圖的那一刻非常有成就感!!

今年也要繼續犇跑唷！

祝福大家牛轉錢坤，平安健康，好運旺旺來～

若有需要可以留言私訊拿GPX～

預祝大家今年也都跑的開心，不要牛到腳!!

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後記

中間因為跑到手機沒電，去租了共享行動電源

過年很多店家沒開無法租借，最後多跑兩公里多去租借

所以總距離跑了36km(一度有想說要不要乾脆補到全馬距離

另外跑完時雨真的非常大，停錶時身體頭髮都在滴水

又濕又冷，也沒有帶毛巾或替換衣物

不過同時看到完成的牛牛，心裡就瞬間暖起來了!!