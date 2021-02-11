精彩圖輯／浪漫台三~戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松

傳說中～每年2月在苗栗大湖鄉有一場夢幻補給的草莓馬拉松！身為在地人的我，一定要全力相挺並且盛裝出席！還記得3年前是我的第50馬，而今年已經來到我的第136馬，無論如何，草莓滿漢大餐的馬拉松，我是一定要好好享受的啦！然而，2021年也因為疫情的關係，許多馬拉松賽事都取消或延期，只有極少數的賽事照常舉辦。浪漫台三線戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松照常舉行，非常感謝苗栗縣政府及大湖鄉公所、台灣鐵人運動協會、大湖鄉農會為了推廣大湖草莓季，為了讓跑友們能安全且開心順利的完賽，在防疫措施下了很大的功夫，入口設置紅外線體溫檢測站、採用實聯制登記後進入、會場內需戴口罩、各補給站將由工作人員以紙杯、盤裝盛補給品分裝供應，全程戴口罩及手套，並增設酒精消毒設備…等等措施。需值得一提的是：主辦單位在回到終點處要進入會場的入口，每人發一個口罩方便跑者進入會場，這…這…讓我及所有的跑友大大的感動，只想給你們100個讚。（現場的大家也都有做好防疫措施唷）！

防疫措施～大家依序排隊進入入口處是的，這是我的主場，身為苗栗在地人，一定要號召大家來到美麗的大湖鄉用雙腳征服很硬斗的台三線，這次團報總共有7個帳篷200多人，為了相挺家鄉的優質賽事，再累都值得！

謝謝大家對苗栗林志玲的支持～在這非常時期，有馬拉松可以跑是最幸福的事！這場有3000多人喔！光全馬就有1000多人，簡直就是馬場同學會，當然要合照一下的。

小鐵說：志玲姊姊請問你是有冠名贊助這場馬拉松嗎？我：蝦米？安怎？小鐵：因為好多人的號碼布名子上面都有一行「苗栗林志玲」啊！我：哇哈哈哈！不好說不好說XD！旁邊的跑友看了一下號碼布：天啊：我的名子上方也有苗栗林志玲ㄝ我：笑到每丁每當…巴豆痛。最開心在賽事上與弟弟相遇合照，每次推坑都不會忘記自己人(笑)

最幸福的事~就是與家人一起運動一起賺健康賺回憶！開心與在地跑團-苗栗慢跑拹會的好友們一起奔馳在家鄉的賽道上！

大家都超開心的…一定要合照一張，YA！開心與弟弟的同事~保二警愛跑的朋友們合照！

我的柏林馬戰友…關姊(珍奶)，謝謝您一早幫忙我扛上百份的物資到會場並幫忙發物資，感謝再感謝！

謝謝你前晚一下班連夜趕到苗栗參加草莓馬拉松！起跑前就是要拍拍拍，留下美好的回憶！與艾將、關姊合照。

謝謝你們一起參加草莓趴！大家好~我們是紅吱吱的草莓家族！

參加草莓馬拉松就是要草莓造型來跑步啦！尼看看，我們多可愛！大湖鄉衛生所也來衛教宣導喔！每週運動150分鐘，走出戶外更健康！

由大湖鄉衛生所張主任帶領到會場認真宣導，希望民眾們多運動賺健康！終於要起跑出發了，大家都是乖寶寶有遵守大會防疫規定有戴口罩喔！

跑步途中好朋友相遇還是要自拍一下的啦！(照片來源：游兩支)

人勾錐就是有好處，我們在自拍都還有人幫我們側拍ㄝ(笑)現在上演的是：媒人婆與正宮之爭，阿成哥胃口不錯，這麼正的新娘也吞的下，最右邊的花童無奈的用食指比了下(新娘內褲露出來了)！

其實跑步就是要開心吃開心玩啊！我們這是在享受跑馬的過程喔，成績真的不重要啦！竹北林志玲vs苗栗林志玲vs高雄安室奈美惠。

大家看看，誰比較美，其實我們也是很認真跑步的啦！到達第一補給站，宣布草莓Party正式開始，預備備，開吃！

第一補給站就有草莓喔，也有油飯及其他水果，回程還有熱呼呼的玉米蛋花湯！

大家吃了草莓還有客家油飯，繼續往前向傳說中的超級無敵邪惡的第二補給站前進，衝啊！

人山人海的第二補給站

第2補給站，尚青行動啤酒車一早就開張了，老闆說，志玲姐姐你又來了，哈哈。

行動啤酒車，配上草莓香腸，好好喝，吼搭啦！一口氣喝三杯。

好可口的草莓鬆餅，這補給也太大器了吧。

傳說中的夢幻補給，草莓鬆餅+草莓綿綿冰，真的捨不得離站啊！重點是才跑了5.5公里，後面怎麼跑啊(傷腦筋)

黯然銷魂草莓香腸，好吃得不得了，真的好想棄賽轉志工喔(笑到美丁每當) 照片來源：二馬姊

謝謝蝸牛團的好友們當志工服務大家，謝謝你們，有你們真好。 照片來源：二馬姊

最辛苦的農夫哥與煎夫們，謝謝你們，光煎蛋就煎到手抽筋吧！在賽道上看到現煎荷包蛋真的超興奮的。照片來源：二馬姊

好友二馬姐與大副哥擔任志工，熱情的為友服務，甘溫拿！ 照片來源：二馬姊

天啊！現炸臭豆腐餒！彷彿來到夜市的臭豆腐攤，草莓馬拉松的跑者真的超幸福的。 照片來源：張信卿大哥

農夫哥帶領的第二補給站就是狂，竟然還有熱呼呼的雞湯幫跑者補充能量。 照片來源：張信卿大哥

這是小海標，他是草莓達人，種的草莓超級好吃，謝謝小海標還兼任行動補給車，騎著歐都拜幫好友們私補，不要問，私補的內容一定只有小海(海尼根)，其它的通通都沒有。 照片來源：游文豐大哥

吃到賴著不肯走的方哥，遭到蝸牛團好友志工的凌虐(純屬好玩的拍照效果喔)，志工超熱情超友善的啦！ 照片來源：暉哥

第二補給站真的是太讚了啦！開心開心！ 照片來源：美子姐姐

第三補給站前遇到新竹路跑社總一姊，當然要合照一下 照片來源：詹凱

這是第三補給站，有草莓、客家粉油粉亮粉好吃的土雞(只顧吃沒拍到照片)、現炸的地瓜薯條！

新竹溫生蠔抓得住偶，感謝美拍！

(新竹溫生蠔)第一趟的山路，衝衝衝！謝貓哥美拍。>照片來源：運動筆記陳豪毅攝影師

好久不見的貓嫂，一定要來一張合照的啦！ 照片來源：貓哥

第一個折返點，終於拿到信物了，謝謝可愛的志工弟弟發信物喔！感謝華哥美拍！ 照片來源：貓哥

捕獲野生花甲美魔男~蔡詩萍大哥 照片來源：華哥

這是他的第13馬，我覺得他一定是被「浪漫台三線戀戀草莓馬拉松」這幾個字騙到，他一定沒想到魔鬼就藏在10.5K半馬折返點後(一坡又一坡)，不過蔡大哥超厲害超級有毅力的，恭喜蔡大哥完成硬斗到不行的第13馬，棒棒的。

終於完成第一趟的山路，我們還有另一個山頭「老官道」要挑戰，加油加油！

謝謝尋寶網的攝影師美拍，其實我還是最喜歡喜氣洋洋的媒人婆造型，有點搞笑有點誇張的樣子總是能讓人哈哈大笑，我喜歡這種開心的氛圍，人生嘛！開心就好！照片來源：家和哥

謝謝尋寶網的攝影師抓得住我，我的腿好壯好結實喔(笑) 照片來源：尋寶網攝影師

在新開國小前的補給站又是一個亮點，我每年都要品嘗這個漂亮又好吃的草莓鰻頭，現蒸熱呼呼的喔！ 照片來源：尋寶網攝影師

老官道去程，再努力一下就21K了，也就是折返點，這裡有現打的草莓牛奶與草莓香腸(跑太慢一定吃不到唷)

這是老官道的回程，雖然折返點的草莓牛奶與草莓香腸我沒吃到，但至少有喝到草莓汁。下坡了，再克服一趟虐心的第二趟山路就可以回到天下第一站大吃大喝了(第二補給站) 照片來源：家和哥

看著別人都完成了虐心的二趟山路，我才剛要踏上第二趟的起點，不怕不怕，莫急莫慌一步一步往前，總會完成的。看到這背影，感覺看到了客家妹的硬頸精神不畏不懼往前邁進，加油！照片來源：蔡豆芽

快完成第二趟夭壽硬斗的山路上，遇見阿三哥與姨婆，加油再加油！照片來源：家和哥

天啊！到底還有多遠才到台三線，我們都累累的。照片來源：姨婆

嘿嘿！終於回到第二補給站了，草莓雪花冰+海尼根，吃了再上！照片來源：岳禧哥

支持我繼續往前奔跑的，不是夢想，而是草莓！照片來源：美子姊

這是我的草莓綿綿冰+海尼根，是不是超級讚！謝謝志工好友們特製的綿綿冰，謝謝你們特地留冰涼的海尼根給志玲姐姐。吃完愛心補給就能衝完剩下的5.5K了，乾巴爹！

很久之前就相約草莓馬拉松見的魯大哥，超級開心相遇，一定要合照留念的。

大湖草莓馬拉松的獎牌很漂亮很有特色，是以生肖配上草莓的圖案喔，值得收藏。

賽後心得

在這防疫為優先的時期，有賽事可以跑是一件非常幸福的事，非常感謝主辦單位用心的辦好這次的賽事，也很感謝大家都遵守大會的防疫措施。大湖草莓馬拉松我已連續參加很多年，各項規劃與補給也都越來越好，賽道也越來越變態(喂～不是啦！！是這二年路線更改後越來越有挑戰性～)，但也看見不一樣的風景，跑在老官道的陵線上可以看到鯉魚潭水庫；跑在浪漫台三線上一坡又一坡的賽道，雖然很累、粉辛苦！但，跑友們相聚在一起朝同個目標終點前進，完成一場高強度+高強肚的賽事就是一件很棒、很有成就感的事，有這麼多人相伴，還有草莓加持，也挺浪漫的啦！謝謝主辦單位，謝謝所有的志工與攝影師們，有你們辛苦的付出，我們才能開心順利的完賽，關於超強超狂的補給，我想，我不用多說，大家看到照片就知道，這是一場貨真價實的草莓馬拉松！草莓綿綿冰、草莓香腸、草莓牛奶、沒有草莓的雞湯，還有一群超有愛的志工朋友、跑友們，偶們明年見啦！

#苗栗林志玲 #熱量擺一旁#草莓系列的補給才是王道#謝謝所有參與的跑友們#各就各位#偶們明年見啦#浪漫台三線 戀戀大湖草莓文化嘉年華馬拉松

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康