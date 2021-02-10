上傳新春第一跑照片 犇向新春「＃跑完發大財」

過年要幹嘛 過年你想好要幹嘛了嗎？ 扣除團聚、打牌、閒聊、吃到撐外，我想跑者一定是放不下跑步的😊那麼不如就來場開春牛年第一跑吧！犇向2021！新春第一跑，除了祈福自己今年能夠有完整規律的訓練外，更是來享受新的一年健康的感動，運動筆記邀請跑者們一同在過年期間來跑步，不論你是新春第一跑、或是大年初二跑回娘家、初四人家迎財神你迎跑神，都可以分享到每日照片中！你更可以套過運動筆記獨家的每日貼圖製作出你的專屬過年賀卡喔～還不趕緊做起來傳給你的親朋好友！每日照片 來這傳👆🏻

上傳範例：

輕鬆製作專屬於你的過年賀卡/ Kuki Liu 提供

吃完年菜就要趕快跑起來消滅熱量 / Bigfish 提供

活動時間：2 月 9 日起 - 2 月 16 日 23:59 截止

活動辦法：將你的「新春跑步」照，任何相關照片分享至每日照片 搭配「＃跑完發大財」系列貼圖 或 套用「消滅年菜模板」， 並 hashtag ＃跑完發大財 或＃消滅年菜，完成以上動作即可參加抽獎。

得獎公告：得獎者將於 2/17（三） 於本活動頁公告，同步會以運動筆記「站內訊息」通知得獎者，得獎者須於得獎公告 3 日內 （2/20 以前），回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。獎項內容、顏色與款式，皆採隨機贈送，恕無法更換、轉讓或折抵。

【注意事項】

1.照片須為本人擁有，如經他人檢舉或主辦單位發現盜圖、合成造假等，將失去活動資格

2.未達圖文標準失去活動資格，恕不另行通知

3.運動筆記得刊登或擷取、分享上傳之內容

4.本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區

5.主辦單位有修改以上活動內容之權利

6.活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範

7.敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利

8.未入選者恕不一一通知

9.活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金

獎品：

・絕版 MIZUNO 後背包（NT$1,980）（共 1 名）

絕版 MIZUNO 後背包！市面上買不到囉！ 圖/ MIZUNO ・MIZUNO 男/女運動厚底襪（NT$200）（共 4 名）

讓 MIZUNO 陪你再戰下一場！ 圖/ MIZUNO

責任編輯：Ian

圖片來源：MIZUNO、Kuki Liu、Bigfish

＊好康活動，盡在運動筆記