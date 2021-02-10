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亞洲盃籃賽／最少10位！出賽人數不足 中華隊退賽

訓練心得／跑團日常路線 鮟鱇魚路線

運動筆記 / Jack Kox

在竹科園區的互相傷害跑團

平常在靜心湖練間歇課表

有時候會跑鮟鱇魚路線

一開始跟N大(鄒宏傑)及跑團團員集合

再從園區起跑

開始下坡往寶山鄉前進

再經過青草湖國小

接著轉到消防隊及環繞青草湖

路線到達鮟鱇魚的嘴巴附近

開始長陡坡路段

這一段上坡非常的陡

所以要加速衝刺逃離鮟鱇魚的追殺

跑到上面平路就會到達普天宮

也就是鮟鱇魚的燈籠處

再繼續前進

繞回園區

接著一路衝回終點

整段路線大概10-15K

鮟鱇魚的嘴巴上坡路段

剛好可以練衝刺上坡

非常棒的路線

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