訓練心得／跑團日常路線 鮟鱇魚路線

最近我想最大的失落感 就是萬金石馬拉松也延期了 還好台北馬有跑一下=0= 沒想到疫情發燒 一連渣打到萬金石通通gg 這段期間，在光神教練的帶領下 一步步累積上來 強度課表也是吃的不要不要 幸好在

2021-02-09 09:38