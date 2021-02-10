訓練心得／跑團日常路線 鮟鱇魚路線
在竹科園區的互相傷害跑團
平常在靜心湖練間歇課表
有時候會跑鮟鱇魚路線
一開始跟N大(鄒宏傑)及跑團團員集合
再從園區起跑
開始下坡往寶山鄉前進
再經過青草湖國小
接著轉到消防隊及環繞青草湖
路線到達鮟鱇魚的嘴巴附近
開始長陡坡路段
這一段上坡非常的陡
所以要加速衝刺逃離鮟鱇魚的追殺
跑到上面平路就會到達普天宮
也就是鮟鱇魚的燈籠處
再繼續前進
繞回園區
接著一路衝回終點
整段路線大概10-15K
鮟鱇魚的嘴巴上坡路段
剛好可以練衝刺上坡
非常棒的路線
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