賽事心得／台北超級馬拉松24小時賽 克服萬難跑出第5

2021.1.30～31臺北超級馬拉松

2018年因為脛後肌撕裂，隨時都有斷裂的可能導致忍痛棄賽，2019年跑了12小時的好比賽卻因為橫紋肌溶解症來搗亂只好完走最後的九小時，2020年就在賽前三個月的一次練習造成小腿肌腱的撕裂傷，光是止住出血就耗掉一兩個月的時間，即使勉強趕上開賽，卻只能調整心態，期許自己能在賽道上協助第一次參賽的朋友們經驗上的分享，起碼還可以在場上尋找一點存在感。

即便為了跑步受了很多的傷，但還是沒有擊垮我再一次挑戰2021臺北超級馬拉松24小時組賽事的決心，反而更積極的投入復健，更按部就班的堆疊練習，用更規律的訓練方式來讓自己一點一點的回到場上。無奈時間是把無情的殺豬刀，隨著年紀的增長，恢復能力越來越慢，能追夢的本錢也越來越少，只能把每一場都當最後一場來跑了。

賽前

雖然已經很熟悉新生花博園區的場地，但是賽前一天還是忍不住拿場勘當藉口跑了一趟臺北超馬會場來幫48小時組的選手們加油，看到雅芬姐、秋元哥、道遠哥、凱民兄、鍾瑋玲、陳怡安在賽道上一圈一圈的奔馳，哇噻！還是一樣的熱血，各位加油喔，明天我就來陪你們繞圈圈了嘿。

回到家後還來不及平復內心的激動，趕緊再一次檢視自己的裝備，就怕有什麼遺落掉的，雖然身在臺北的主場，但是落了什麼東西沒帶到還是挺麻煩的，為了維持最好的狀態面對比賽，在超級補給員的要求下今晚得特別的早睡，隔天一早還得趕緊貼紮、進食、趕赴會場讓自己提早進入準備的狀態。

比賽日

上午的11:30分，詩宜開車來到阿麗家會合，也幫忙將這次攜帶出門的裝備扛上車，天哪，竟然塞了滿滿的整個後車廂，是有沒有那麼會吃啦，其實常常因為採買補給這件事跟大家意見不合。因為每一次比賽都花了很多時間跟預算在補給的採購上，一方面是選手本身的需求，另外當然也不能忘記幫補給組的夥伴準備。選手可以吃得克難點，就是不能讓補給組的夥伴們餓到肚子，對於這點我很堅持。

當然還有一部分也是為了其他可能沒有朋友幫忙補給的選手準備的，尤其是外地選手，來到北部比賽如果有需要幫忙的就盡可能協助他們，超馬之道除了堅持到底永不放棄的精神之外，行有餘力也要幫助他人、樂於分享。這是我在許多超馬前輩身上看到的示範，當然我也樂於實踐它。

前往會場的車程中詩宜跟我們分享了他早上的行程，這讓我有一點點影響到心情，不過相信自己一定可以在比賽開始之前調整好心情，也謝謝兄弟你這麼挺我，這場比賽不只為了我自己，也會連你的份一起加油。接近中午的時候抵達比賽會場新生花博園區，賽事現場果然如同我想像中的熱鬧，場上除了48小時組的選手外還多了12小時組跟接力賽的朋友也在外側跑道上一圈一圈的拼搏。要不是時間有限，我還真想慢慢的繞上一圈跟熟識的朋友們打聲招呼呢。

進入會場後，在工作人員的指引下謹守防疫規範，戴上口罩領取現場提供的物資後就完成了報到，慶幸自己平常結了不少善緣，不然眼前堆滿了一個推車的補給物資，如果沒有Addie跟承翰來幫忙的話，我想還沒有等到開賽我就已經先棄賽了吧。

來到24小時組的補給帳篷區，裡頭已經是萬頭鑽動，人聲鼎沸了。既然是超馬同學會，裡頭肯定已經來了不少跑者正在進行賽前的準備，這時候的我除了四處打招呼外當然也沒能閒著，還是得先找塊地方將帶來給補給組夥伴休息用的帳篷搭起來才行，把大家都安頓好之後才有辦法靜下心來準備面對比賽。

雖然阿麗、詩宜跟Addie都要我專心準備比賽就好，但我是覺得在上場比賽之前哪有什麼選手跟補給員的區別，有活就一起幹，這才是團隊的感覺啊。

站上起跑線

再一次站在臺北超級馬拉松的起跑線，這感覺好熟悉，那是一種期待又怕受傷害的矛盾，我必須不斷的轉移焦點才有辦法壓抑內心的激動，尤其站在我身旁的幾位都是實力堅強的前輩跟備受期待的超馬新秀，能有機會跟他們同場競技真的很開心，不過我也不是來玩的，這場比賽的低標就擺在200公里的國手資格門檻，比賽策略很單純，減少進補給站的次數，每4小時一個休息區間觀察身體狀況及後續配速的修正，用時間爭取里程。

哪怕連續三年失敗的陰影還在，身上的傷也還沒有完全恢復，體能的調整還不到最好的狀態，但我對自己還是很有信心，相信這次一定可以做到。

14-18跟自己比

隊伍在鐵城前輩跟慶華的領跑下展開，我還是按照自己習慣的體感配速來做應對，雖然今年因為疫情的影響少了很多國外的選手參賽，但憑良心說國內選手的實力在這幾年也是有明顯的提升，今天能跟這些高手同場競技已經很High了，等到疫情結束之後，有機會的話再來跟國外的選手輸贏啦。

果不出其然，開賽沒多久選手間彼此的距離就已經慢慢的拉開，我依然專心的維持自己的節奏，按部就班一圈一圈的堆疊里程，說不在意被多少跑友套圈輾壓絕對是騙人的，看著興國大哥、揚展大哥、逍遙哥、小賴哥、慶華、承翰這麼穩定的跑在領先群，心裡只有羨慕的份，但是我自己清楚，只有能在場上堅持到最後一刻才有達成目標的可能，所以我必須不斷的提醒自己「跟自己比就好」，專注在自己的賽道上，別被影響了。

賽會現場來了很多加油團為選手加油，當然我也不例外，由桂香姐帶領的單車團，還有自行前來的山貓團與其它友團的朋友們，各位對明樺的關心我都記在心裡了。賽前為了讓自己專注在跑道上還特別跟補給組的夥伴溝通，幫我婉拒所有打招呼及合照的邀請，真的不是自己太跩拿翹，而是我需要很專心才能把自己HOLD在比賽的狀態，謝謝阿麗想到用簽名本留言的方式幫我加油。當然也是因為這樣堅持，才有辦法在第一個4小時跑出超乎預期的44公里，我想小蘋果為我特製的檸檬塔絕對佔了很大的功勞。

18-22是橫隔膜還是膽

經過了一個短休息，起跑前特別補充了一包咖啡因，本來想延續第一階段的好跑感繼續攻城掠地，不過意外總是說來就來，右上腹部突然的疼痛讓自己猶豫了，是剛剛吃太多引起的橫隔膜疼痛嗎？還是....希望不是。呼～深吸了一口氣，先將速度放慢一點再觀察看看吧。忍著痛繞了一圈又一圈，速度放慢了、呼吸調整了，臉也疼到都變形了，無解😭，阿麗看我的臉色發白急著問我怎麼了，我留了句「下一圈給我膽的藥」，接著轉身繼續把這一圈給完成。

再次回到補給區，吃了藥之後放慢速度緩跑了一會腹痛的狀況就好很多，還好賽前已經找了醫師諮詢也開了藥，賽前一週也有乖乖吃藥進行調整，面對可能發生的狀況都已經做好心理準備與對應策略，不然的話可能又要重演高雄24小時的惡夢了。腹痛的狀況緩解了，終於可以安心跑步了，賽事進入第六個小時，按照補給規劃表補充了蛋白恢復飲幫助肌肉的修復，比賽才開始，我的肌肉群，你們可要給我乖乖的喔。

說到補給，這次的補給除了特定時段外的特殊需求會採用32Gi能量系列產品，其餘就比較偏向採用天然食物，有粥、泡麵、布丁、果凍、小蕃茄、玉米濃湯等，第二個4小時結束前的21:40分才補充了第一包乖乖膠，在刻意放緩配速讓身體喘息的考量下，最後跑出了差強人意的35公里，比我賽前預估的還少了5K，沒關係，還有很多時間，只要身體不要出狀況，慢慢追都有機會趕上進度的。利用出發前的一點時間上了廁所也補充了防磨膏，總算可以繼續體驗當當倉鼠的樂趣了🐹。

22-02比賽的關鍵

時間來到晚上的10點，身體已經提早進入疲勞階段，所以配速上抓的就是比較保守的7:30，這一個階段很重要，如果結束時能將里程累積到110公里，那要達成200公里的目標難度就會小一點，謝謝補給組的娘子軍，特地幫我準備了補充維他命的檸檬凍飲，還有我比賽時最愛的沙士，不管她們餵食我什麼，把嘴巴張開就對了。

午夜的23:40分，再一次因為上腹部的疼痛跟阿麗拿了藥吃，沿路需要用手輕撫上腹部舒緩疼痛，腦袋裡也開始有點負能量產生，為什麼這一次的狀況來得這麼快，「要進補給區休息一下嗎？」「進帳篷睡一會吧」，「不行啊，再撐一下」，「不會連12小時都撐不到吧」....屋漏偏逢的是，還來不及等紓緩膽疼痛的藥效發作，突然一陣胃翻攪，這下可麻煩了，必須得趕緊到廁所報到才行，只是這一進去消耗的都是時間，損失的都是里程啊。

夜裡跑步需要補充熱量，怎麼還是得讓肚子裡有點東西燃燒，就算再不想吃，還是會說服自己將娘子軍遞上來的粥慢慢的消滅掉，還好大夥也都很貼心，維持少量多餐的餵食模式跟我一起完成了12小時，在上腹部疼痛持續干擾下這個4小時仍然維持30公里進帳，累計里程達到110公里，意外啊。

02-06鼻腔內出血

賽程進行到一半，能夠在身體不是很舒服的狀態下完成110公里真的很開心，利用這個休息區間換了件上衣、補擦了防磨膏，希望下半場可以跑得更順利一點，為了不讓休息的時間影響到身體啟動，喝了杯手沖咖啡就打算往場內跑，出發前阿麗發現我有點鼻腔出血的狀況，是空氣還是呼吸的問題？不知道，「妳們先去照顧元綱吧」。說完我就繼續上場追里程了。

消失的號碼布

老實說這個12H的110公里讓我有點開心過頭，甚至有點驕傲了，凌晨兩點，逍遙哥因為狀況不好心情有點低落，我能做的只有持續的鼓勵他，告訴逍遙哥只要撐過這4個小時天就亮了，哥的狀況一定會回穩的，我繼續埋頭啃食甜甜圈，經過里程顯示器時沒見到自己的名字，第1～2時圈還不以為意，第3圈後覺得可能是後面選手太多，我的名字就被蓋掉了，直到第5圈發現不對，不可能連續5圈都沒看到自己名字啊，還摸不著頭緒到底出了什麼問題，突發警覺我的號碼布呢？

是啊，蠢蛋如我，換完衣服竟然忘記別上號碼布.....5圈可是3公里多啊，我心急的從48小時的補給區直接狂奔回到24小時的補給桌，但就是遍尋不著我的號碼布，我的補給員呢？都去哪裡了....正當自己氣急敗壞的時候阿麗氣喘吁吁的跑了回來，她說「Paggie拿著你的號碼布追出去找你了」....重新別上號碼布，心裡的情緒真的很激動，所有的負能量湧入腦袋裡面，好像世界末日一樣，我一句話沒說悶著頭就往場上跑，此刻補給區裡瀰漫著一股低氣壓，應該是我的反應讓大家的壓力都很大吧。

我邊跑邊罵自己蠢、怪自己心急，也一度把這個自己造成的低級失誤歸咎在補給組的不注意，踏出的每一步，心裡都在想著消失的3公里，每次經過補給區就覺得妳們到底在幹嘛....甚至連話都不太想說，擺了張臭臉一路往前衝，夥伴們體諒我的心情，忍受我當下的情緒，卻還是一樣的噓寒問暖、細心呵護著，沒有不耐，反而對我投入更大的耐性與更多的包容，真的很感謝啦。

跑超馬就是這樣，就算過程有再多的不愉快，跑著跑著好像也就想開了，不就是3公里嗎？有很嚴重嗎？沒有辦法達標的話也不會只是因為這3公里吧。畢竟選手才是那個需要為自己的表現負最大責任的人，補給組的每一位夥伴都是無給職的幫忙，是夥伴不是僱傭關係，沒道理要接受選手的脾氣，是啊，我的修養還是不夠啊，真得好好反省才行。

釋懷了之後心情變得輕鬆許多，也許是被自己的蠢嚇到了，後續的速度反而能夠維持住沒有掉太多，隨著賽事時間的累積，身體不舒服的反應越明顯，股四頭肌、髂脛束，甚至臀部的酸痛慢慢浮現，當然最困擾我的還是上腹部持續的疼痛，凌晨的3:15分再一次吃下醫生開的藥，清晨4點開始有了反胃的感覺，許多24小時賽過半後會出現的狀況通通來搗蛋，種種的反應讓我對自己越來越沒有信心，悲觀的想著能撐多久是多久了。

清晨6點結束了第四個4小時，這個區段總共跑了28.50公里，比原先預估的還少一點點，如果加上那消失的3公里....，算了，別再想了，至少累計里程拼到138.6公里，只要身體撐得住，應該還是很有機會完成目標的。

06-10訊息傳達誤差

選手在場上是沒有時間概念的，至少對我來說是這樣，對於時間跟里程的資訊都仰賴補給組的夥伴們提供，尤其是已經進行了16個小時的賽程，選手的判斷能力已經受到影響，因此過多的贅詞或形容都很容易造成誤判。前面的16小時完成了138公里，剩下8個小時要完成62公里，依照目前的身體狀況來看應該沒有太大的問題。

我還是按照自己的節奏努力讓自己留在場上，我好整以暇的依照補給組的規劃按時進食，突然間收到阿麗給的提示「時間還剩下6個多小時，還有50幾公里要趕，扣掉休息、上廁所的時間，除非全程維持8分速，否則想要達到200公里，很拼」，我再一次被嚇到，怎麼可能，消失的一個小時去哪裡了.....我真的跑到ㄎㄧㄤ掉了嗎？離開補給站前跟阿麗要了包32Gi能量果膠，我得趕快追回這消失的一個小時啊。

再一次悶著頭的跑，腦袋裡面不停的計算著還剩多少時間，還差多少里程，不可能啊，怎麼可能在6個多小時跑接近50公里啦😭，好不容易才讓自己重新跑回比賽的狀況內，怎麼那麼多插曲出現啦，天公伯仔，不能因為我是戲劇科畢業的就這樣玩我吧😭，說到底是不是自己沒有那個能力繼續跑超馬呢？乾脆這場比賽結束後就退出超馬圈好了。

我努力追了一個小時再一個小時，最後實在忍不住拿起手錶仔細一看，時間還不到8點啊，那我是在急什麼？還有6個小時的時間剩下一隻全馬的距離...咦，都還在進度內啊，不甘心的利用進補給站休息的時間再跟詩宜確認一下「現在跑了幾公里？」「我是不是還有6個小時？」總之是我誤會了阿麗給我的提示，這次是訊息傳遞上認知的誤差，這一塊我們之前沒有溝通過，算是一次寶貴的收穫啦。

知道自己再一次掌握住比賽的狀況心裡也不再那麼著急，甚至在第五個4小時結束之前還有心情到大會服務區旁的治療區按摩我緊繃的臀、髂脛束跟已經黑青的腳背，因為過度的驚嚇而瘋狂的趕里程，這也讓我在這個區間跑出35.6公里，累計里程達到174.3公里，就剩最後的4小時，再加油一下吧。

10-14不及格的收尾

坦白說最後的4小時自己並沒有把堅持到比賽最後一刻的態度拿出來，也許是自己太容易滿足了吧，只把目標放在突破200公里的國手資格門檻，對，我放鬆了，尤其是10:00跟阿麗再要了一次醫生開的藥之後就完全放過自己，賽程的第22小時里程累積190公里，破了自己24小時的PB，賽程的第23小時只進帳了6.6公里，比賽結束時的累積里程是206.124公里，如願取得國手資格認證，雖然開心但又有點氣自己沒有跑出態度。

比賽結束了，恭喜每一位完成賽事的朋友們，雖然幸運的獲得總排第5名的成績，但帳面上的表現並不是很理想，對於自己在賽事後段的表現還是有點在意，很開心有機會在場上跟高手們學習，也讓我再一次檢視自己不足的地方，或許我的意志力沒有自己想像中的堅強，也許自己的實力還有身體的素質真的太差，如果沒有強大的補給團隊在後面撐著，我肯定捱不過20個小時的上腹部疼痛，躲不掉滿腦子的負能量干擾，很有可能又是一次遺憾收場。

謝謝最強大的補給團，張詩宜、阿麗、Addie、小蘋果、Paggie及江山風，這兩天辛苦了，尤其是娘子軍們，嚇到妳們真的很歹勢，謝謝跟著一起組團的承翰、Amber Lin 、天天跟元綱。

感謝來幫我們加油以及提供補給物資的各位朋友，尤其是超越志玲凃醫師，這次總算不用帶著止痛針在場外等了，非常謝謝大家。

我還不確定這場比賽的結果是開始還是結束，至少未來的這一個月會乖乖遵照凃醫師的指示把腳傷養好，謝謝來到現場幫我加油的朋友，當然也包含默默關心我的你們，比賽的激情落幕，接下來還是要恢復正常的生活，持續開心的跑步，有機會的話河濱公園見囉。

賽事後紀

達成夢想是什麼樣的感覺？好像沒有想像中的激動，甚至連落淚的衝動也沒有，記得2018年完成橫越台灣246公里回到終點站時，還不爭氣的偷偷低頭拭去兩行淚，但這一刻卻異常的平靜。只是沒辦法理解為什麼會需用到四年的時間才能證明自己真的可以，逐夢的這一路走來真的很辛苦，尤其這幾年不停的在受傷、治療、復健跟砍掉重練、自我否定的過程裡無限輪迴，低潮總是來得比我的均速還快，甘！很虐心，但是很值得。

常常有人問我說「你跑成這樣為的是什麼？」，「身上一堆傷值得嗎？」，其實能做自己喜歡的事不就是一件幸福的事嗎？尤其身旁還有這麼多願意挺我的好朋友們，成績對我來說不是那麼重要，設立目標單純只是給自己一個努力的方向，增添進步的動力，能夠快樂的跑步才是我想要的。

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