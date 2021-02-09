訓練心得／美津濃訓練營的五四三
最近我想最大的失落感 就是萬金石馬拉松也延期了
還好台北馬有跑一下=0= 沒想到疫情發燒 一連渣打到萬金石通通gg
這段期間，在光神教練的帶領下 一步步累積上來
強度課表也是吃的不要不要 幸好在教練細心的安排下
每次都能在接近要吐的時候 回復過來@__@
其實要是沒有跑團的推動下 我個人是不愛吃週期化課表
生活的鎖事很多 加上我晚上還有另外兼飛輪教練 有時候遇到強度課表+當天教課
整個疲勞值暴表ORz..
我個人很喜歡教練帶的馬克操訓練 有很多過去的細節 比如光是一個擺手
配合核心的肌力訓練 以往以為推蹬這個動作是多餘的 在正確的擺手之後
連結核心傳導到地面產生的反作用力 ~進而產生推進力量
對於跑步体感上加分不少 過去從來不會覺得屁股酸
現在跑的時候 都會特別注意這點~屁股是否能正確的發力 哈哈
再來就是整個週期化訓練的黃金原則就是-漸進性的超負荷（Progressive overloading）
所以常常教練都會提醒大家 不要超速！不要超速！不要超速
我以前常犯的錯誤就是 課表下來 今天狀況好 就直接開高標完成
或許當下會很爽 但其實接下來才是重點
當你跑完課表並不表示馬上就會跟賽亞人一樣upup~
★適度的休息與調整★會比課表本上更重要
以前都會覺得"往死裡跑就對了" 除非你只打算一周跑一天的話..
盡量不要這樣搞，因為再來個2~3天可能都會讓身体處於低水平狀態
而訓練是累積的、是長期的 為了貪圖一時的"狀況好" 可能要付出的代價遠超過你想像~
所以我現在其實最開心的是課表中的FR~~(Free Run)
整個就是放鬆~享受風景~享受跑步~
有時候會覺得練的這麼累倒底是.....在幹什麼 ~
生命中還有很多美好的事物值得我們去体會~
這也是週期化訓練很好的地方 ~有強有弱~適度的放鬆，舒壓 心情轉換
回過頭你才不會覺得訓練是一件很無聊的事
不要讓辛苦的過程，埋沒了你對於跑步的熱情~
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