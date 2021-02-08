春季盃田徑賽女公開五千公尺 張芷瑄跑出近 5 年最佳！
「110年臺北市春季全國田徑公開賽」今日（2/7）進入第四天賽程！五千高中女子組從 7:30 開跑，來自四維高中的鐵人三項好手 潘昱婷，在五千項目跑進 19 分內奪冠；五千公開女子組，由「長跑甜心」張芷瑄 拿下第一，並創下近五年最佳成績！五千公開男子組由於人數眾多分成三組，到了第三組已經是 9:10 太陽日曬下開跑，來自師大的 黃祥維 今日順順地跑，並拿下五千男子組冠軍！一起來看看完整賽況報導與選手專訪吧！
五千高中女子組 賽況報導＆選手專訪
110春季盃五千高女組 賽況報導＆選手專訪（影片來源：運動筆記）
進入第四天賽程，各組五千公尺一一鳴槍起跑，首先登場的是高中女子五千公尺，花蓮四維高中的 潘昱婷 一開賽就出來領跑，三重商工全中運三千障礙金牌 吳昕芳 跟上，兩人形成領先集團互有領先拉鋸！最後一公里潘昱婷加速拉開與吳昕芳的差距，包括領先的兩人在內，場上選手在烈日之下體力都流失很快，最終潘昱婷保持著優勢在 19 分內完賽，吳昕芳 19:01.78、北市南港高中 #鍾佳妤 臺北市南港高中 19:24.54 居二、三名。
潘昱婷來自花蓮鐵人世家，父母都是田徑選手出身，和哥哥潘子易一樣從小就參加鐵人競賽，一直都高中都是接受專業游泳訓練，在鐵人三項方面也拿下多面冠軍，高二開始更頻繁的接觸跑步，高三在台中盃五千拿下冠軍破大會、全中錦萬米銀牌，大學已經準備好要進入北市大，當哥哥的學妹，在這之前會全力備戰全中運的田徑五千公尺！
|110 春季盃五千 高中女子組 成績
|第一名
|潘昱婷
|18:53.21
|第二名
|吳昕芳
|19:01.78
|第三名
|鍾佳妤
|19:24.54
|第四名
|赫嵐妮
|19:30.05
|第五名
|施妤昕
|19:54.71
|第六名
|陳辛瑜
|20:12.93
|第七名
|陳湘寧
|20:24.30
|第八名
|劉俞婕
|21:07.79
五千公開女子組 賽況報導
110春季盃五千公開組 賽況報導（影片來源：運動筆記）
公開女五千在早上八點的「二月烈日」下登場，一開賽由三千障全國紀錄保持者 陳昭郡 領跑，「長跑甜心」 張芷瑄 和來自香港的 湯樂榆 跟上，前兩公里穩穩以 17 分半的配速通過！接著因為天氣影響配速開始逐漸往下掉，從 3:31/k 逐漸掉到 3:41/k，陳昭郡率先掉出領先集團。張芷瑄和湯樂榆互相領跑到最後一圈分出先後！最後張芷瑄維持住以 17:58.84 拿下第一，獲得近五年來最佳紀錄！湯樂榆以六秒之差 18:04.89 拿下第二，再次刷新個人 PB ！陳昭郡維持到最後，並以 18:19.15 拿下第三。
選手專訪
110春季盃五千公開女子組 選手專訪（影片來源：運動筆記）
「110年臺北市春季全國田徑公開賽」賽程來到第 4 天，這次「長跑甜心」張芷瑄 跑出 17:58 拿下第一，這也是近五年最佳的成績！雖然跑完萬米身體還在恢復，不過這次踏進 18 分內也增進了信心，面對田徑場的恐懼，芷瑄秀出美美的指甲，笑著表示真的有效！來自香港就讀師大的 湯樂榆 在前幾天的萬米、與這次五千項目都跑出個人最佳！
被譽為「香港長跑天后」姚潔貞接班人的樂榆，其實一開始是從短跑起家，後來發現自己的耐力較佳，逐漸轉往長距離。問起為何會想到台灣讀書，樂榆 說自己在 2018 年曾來過台灣訓練，很喜歡這裡的環境，目標是跑多一點場地賽！三千障全國紀錄保持人 陳昭郡 出戰五千當成訓練一部分，屬於速度型的昭郡一開始以每圈 85 秒速度配，用「跑多少算多少」的心態去跑，撐到了 3 公里後才開始掉速，最後還是把它撐完，接下來青年盃會出賽三千障，並以全運為長遠目標！
過去曾在美國生活訓練的 陳美彤，這次跑進 19 分內是她的在台最佳成績！問起美國與在台灣訓練最大不同在哪，美彤說其實是在於成為「二寶媽」，現在要在帶孩子與訓練之間維持平衡，盡量讓生活規律；最近在恢復的美彤求穩扎穩打，並希望下一場青年盃成績可以更為進步！
另外，還有一位新竹自強國中的 刁筱唯 跑出 19:01 的成績！歷史上有八位跑進 19 分內的國中生，今天差一點跑進19分！筱唯說平常跑的是中距離項目 ，這次是第一次跑五千公尺。問起為什麼想來跑長距離，筱唯說「因為拿到成績很有成就感啊！」，之後全中運會以千五為目標！
|110 春季盃五千 公開女子組 成績
|第一名
|張芷瑄
|17:58.84
|第二名
|湯樂榆
|18:04.89
|第三名
|陳昭郡
|18:19.15
|第四名
|陳美彤
|18:58.33
|第五名
|刁筱唯
|19:01.83
|第六名
|黃荷雯
|19:13.82
|第七名
|鄔心語
|19:22.22
|第八名
|吳敏
|19:29.25
五千公開男子組 賽況報導
110春季盃五千公開男子組 賽況報導（影片來源：運動筆記）
公開男五千因為參賽人數眾多分三組計時決賽，參賽成績最快的第三組有不少名將好手登場！一開賽就由師大 黃祥維、北市大 江彥綸、北市大 潘子易，以及台體大 施育佐形成領先集團，以 15:20 左右速度前進；3、4 圈後施育佐先掉出集團，3000 公尺時黃祥維以 9:12 通過並逐漸獨跑領先！江彥綸、潘子易兩人互相領跑，直到最後一圈多分出先後！
黃祥維最終以 15:33.25 奪冠，配速從 3:04/k 逐漸掉到 3:12/k，但還是全體失速最輕微的！江彥綸 15:51.74、潘子易 15:57.77 居二、三名，並在烈日下保住十五分台的成績！而 3-7 名的甲組、百傑好手們紛紛在 16 分半內完賽！
選手專訪
110春季盃五千公開男子組 選手專訪（影片來源：運動筆記）
在公開男子五千項目，來自師大的 黃祥維 在萬米項目拿下第三，對於今天的成績，祥維表示滿意外的，因為這次並沒有設定目標，反而拋開束縛，順順跑出了 15:33 的成績奪冠！在萬米破個人最佳的、來自北市大的 江彥綸表示，原本想用每圈 74 秒再慢慢加，可惜今天狀況不佳，不過仍撐完全程，接下來會以 3 月青年盃萬米跑進 32 分內為目標！
鐵人好手 潘子易 這次跑進 16 分內，創下個人最佳！子易在兩個禮拜前才摔車，休息了一個禮拜，還好恢復不錯。這次策略是跟在領先群，跑到 3 公里後開始掉速但仍繼續撐完。今年大專盃將挑戰田徑五千，全運會會以鐵人三項，並以明年的亞運為目標！而他的妹妹 潘昱婷 五千高中女子組拿下冠軍，期待潘氏兄妹的在跑步圈的發展！
|110 春季盃五千 公開男子組 成績
|第一名
|黃祥維
|15:33.25
|第二名
|江彥綸
|15:51.74
|第三名
|潘子易
|15:57.77
|第四名
|蔡詠旭
|16:10.39
|第五名
|蔡政軒
|16:15.90
|第六名
|廖宣豪
|16:19.88
|第七名
|施育佐
|16:28.43
|第八名
|林振國
|16:37.31
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責任編輯：Joanna
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