日本人跑遍台灣／大湖草莓半馬 看到總一的馬尾燈！

今天我參加大湖草莓馬拉松的半馬。最近大家對疫情有點擔心，所以這次的會場跟去年不一樣，改在比較大的地方，然後也針對防疫做了很多規劃與控管，感謝大會的用心，讓比賽可以順利進行。起跑前我吃了紅牛的聰勁BCAA(蔓越莓口味)和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所需要的體力。今天我穿AquaFeb 贊助的alphafly。

一開始起跑，就有四個高手衝出去，我印象中在2020年的比賽，這幾位高手都比我快很多。讓我很擔心今天的比賽，怎麼辦？一開始的賽道，因為大部分都上坡，導致我跟不上他們，慢慢的落後...但是，在五公里左右的下坡，我找到第二、三名。但接下來又上坡 ，所以我被刷卡了...

折返點附近有大下坡。我加速刷卡，最後我變第一名，所以有前導車跟我一起，整個很榮幸又興奮。但折返點後的下坡又變上坡！如果我再次被刷卡了，要怎麼辦？！

回程中，我遇到很多的跑者，大家大聲幫我加油，太感動了！讓我滿血復活。所以下一個下坡時，我火力全開的加速，再次成功刷卡，終於又變回第一名。

最後的路線都下坡，所以今天以第一名收工。今天第2-5名都是去年比我快的高手們，所以我特別開心。謝謝大家幫我加油! 謝謝紅牛贊助BCAA，然後AquaFeb 的鞋子幫我很多。

女總排頒獎時。我突然被cue當頒獎人，上台頒發獎盃，整個太榮幸了。謝謝Aquafeb 贊助。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。而且有Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 https://s.aquafeb.com/NfGZd