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訓練心得／我努力過 沒有遺憾~

運動筆記 / 李湟鈞

繼去年破3殘念後(詳情請看: 苦練一年，只為破3，殘念~~~)，神隊友們化不甘心為養份，大家又重新苦練了一年~ 吃課表的日子既美好又苦澀，最後2個月大家更移師桃園大竹900湖進行訓練，也得到不錯的訓練結果，在此特別感謝南天樂跑天地會的各位，謝謝你們的照顧!

   

就在大家準備充足，要在渣打大展身手的前一刻，渣打因為疫情取消了~  疫情來勢洶洶，所以大家也尊重大會的決定，但為了不留遺憾，我們1/24在中央大學辦了一次自主馬(這裡有影片)，打算「向渣打致敬」。 但... 結果很慘啊！我個人是覺得場地不太好跑啦，可能也是實力不夠吧，好啦~ 總之就是... 除了光陽哥，彩延順利完成，我和其它隊友都爆掉了Orz，失望歸失望，小木屋鬆餅還是要吃的... 丂丂

   

就在大家以為沒戲，今年也就這樣了，神隊友Jones居然說要再跑一次全馬. (驚!!)於是2週後我們又辦了一次自主馬(牛轉乾坤四維馬)，場地改在我們平常熟悉的場地：楊梅四維公園。

場地介紹：公園雖然有一個小坡，但路面平整，算滿好跑的。雖然是自主馬，但我們是有目標的，所以補給一點都不馬虎，能量膠，紅牛，運動飲料/水，水果，巧克力，全上了! 來公園運動的伯伯，阿姨還以為我們在賣年貨，哈哈哈~

   

熱身過後，5:40準時起跑! 今天大概15度，無風，好跑~ 感謝Jason跟勛勛一起來跑，Copper哥後段一直幫大家補給，感激不盡~至於跑步過程就不贅述了，反正跑到後面都很痛苦啦，雖然沒抽筋，但後面腳都抬不起來了，我就直接跳到結果吧!

成績出爐:李湟鈞: 2:50:06 (2:52:38->2:50:06，小破PB，sub 2:50再次失敗，但我努力過，沒有遺憾~)

吳峻仲(Jones): 2:55:16 (3:04->255，Sub 3成功，大破PB)

張煒晨(火韋): 2:59:42 (3:03->2:59，Sub 3成功，小破PB)

陳健勇(勇哥): 3:09:38 (3:55->3:09，大破PB)

古俊偉: 3:59:07 (5:38->3:59，Sub4，大破PB)以下，感謝朋友幫忙後製，不是真的運筆貼文，大家不要炮我，笑笑就好~

       

賽後合影:

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