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訓練心得／與眾不同的越野跑賞櫻 平菁街42巷

運動筆記 / 薇安vivian

👉距離 14km／爬升 371m／時間 04:26:45自原住民文化公園起跑👉狗殷勤步道👉平菁街42巷這個路線正常大約12K，兩到三小時可以抵達🌸但我們跑了一趟與眾不同的狗殷勤👀

發現一條貌似捷徑的路線，我們勇闖進去打算上切不料裡面是滿滿樹莖、會割人的樹枝、還有鬆動的落石過程中不斷大喊確認彼此是否安好、前面路況等等穿越樹林回到石階那一刻，真的懷疑前面到底經歷了什麼

不得不說要進入這個路線時，剛往上兩步我就失去控制腳下的石頭鬆動、手邊的樹枝斷掉，全身趴在泥土逐漸下滑心裡很是慌張，只能努力把手插進土裡最後還是失敗了底下是不知道怎麼上攀、第一次越野跑的朋友，以及等待中的尼克在他們還在研究要走哪一條比較好上的同時，我大喊著「我要滑下去了哦!!!!!!!」是警示不要被滾下去的我打到，也是透露我的害怕

尼克三步併兩步就爬到旁邊，伸出腳讓我當腳點(我完全找不到樹枝石頭，他卻可以輕鬆上來???)心中只有滿滿感謝，也告訴自己抱石技巧需要多練練

危機就這樣解除了，我們最後也順利抵達眼裡的櫻花特別美，可能是因為得來不易吧建議要跑或走這條路線的朋友，照著GPX走就好不要像我們一樣，驚險又花時間啊哈哈哈~

尼克 越野跑

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