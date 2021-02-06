跑鞋體驗／跑步即是生活 NBRC與你征服新的一年

2021 年新開始全球仍飽受疫情肆虐，我們身處在台灣還能夠在戶外進行跑步訓練，是何其幸福。相信堅持在跑步路上的你我，都期待在 2021 年用雙腳感受新年新氣象。New Balance 推出全新 Fresh Foam 1080 v11

以「舒適圈 只管征服」為號召，邀請廣大跑友參加 NBRC 跑鞋體驗活動。在 NBRC 黃毓軒教練的帶領之下，邀請20位跑友於 1 月 30 日分別於上、下午兩場在跑者聖地劍中劍與中正紀念堂舉辦體驗活動。全新的感受、緩震再升級，陪伴你在新的一年繼續向前，跑出自己的最佳成績。

2021 年新開始， NBRC 邀請跑友們一起展開跑步訓練（照片來源：光宇）

跑者聖地劍中劍是很好訓練上、下坡的場地（照片來源：光宇）

Fresh Foam 1080 v11 上坡的助力，下坡的安心

來自台中的 KiKi 跑齡 2 年，全馬成績 4 小時 04 分，他說這是第一次跑劍中劍路線。KiKi：「台中也有很多山坡訓練場所，今天穿 Fresh Foam 1080 v11 進行訓練時感覺腳的穩定性十分足夠，並且給予足夠的回彈感，順暢踏出每一步。」包覆性的安全感受，不用過多時間去適應，能夠輕鬆駕馭，多樣的色系也便於日常穿搭。

台中跑者 KiKi 穿著 Fresh Foam 1080 v11 第一次跑劍中劍（照片來源：光宇）跑齡 8 年的 Vicky 全馬成績 4 小時 10 分，用資深跑者的資歷形容 Fresh Foam 1080 v11 是有別以往中規中矩的鞋款，除了擁有寬楦大底給予足夠穩定度， Fresh Foam 科技讓整體穿著感受在下坡時不會過度晃動，雙腳能被穩穩地支撐及包覆住。

資深跑者 Vicky 提到 Fresh Foam 1080 v11 是「穩定的感受，抓地的安全感」（照片來源：光宇）

緩震再升級讓上、下坡時更加順暢（照片來源：光宇）

NB Fresh Foam 1080 v11（影片來源：New Balance）

小編和團隊實際跑在劍中劍時，發現穿著 Fresh Foam 1080 v11 十位學員們都能夠流暢跑步，從頭到尾都沒有學員停下用走的，大家都能維持一定速度持續向前。新的一年各大賽事受疫情影響紛紛取消或延後，小編認為此時很適合將山路訓練作為輔助，穿著 Fresh Foam 1080 v11 不論是進行平路、輕鬆跑又或是劍中劍訓練，都是你不可或缺的好良伴。

習慣平路訓練時別忘了要搭配上坡山路訓練（照片來源：光宇）

流暢向前，緩震新感受

下午場於中正紀念堂舉辦，輕鬆跑兩圈中正紀念堂後進行繩梯與敏捷性訓練。 Fresh Foam X 中底以多邊幾何形狀與雷射切孔，打造緩震潰縮空間，提升輕量化與耐用性等。承襲 v10 首度應用之 Fresh Foam X 科技，全力打造最佳緩震新科技，讓每一位跑友都能在繩梯及敏捷性的每一步跳躍之間，感受到最佳舒適感，為雙腳帶來全安全的緩震，不同的新感受。

黃毓軒教練帶領 NBRC 學員繞行中正紀念堂輕鬆跑（照片來源：光宇）

緩震再升級，靈活自在地跑跳（照片來源：光宇）

Fresh Foam 1080 v11 在進行敏捷性訓練時能給予安心的保護、足夠的緩震效果（照片來源：光宇）

Hypoknit 針織鞋面讓鞋子呈現半內靴式，使得更加緊密貼合腳踝。針織鞋面設計讓鞋子延展性、支撐度、透氣排熱功能更加升級。鞋跟使用Ultra Heel 科技來給予穩定支撐，3D硬質結構環繞，讓踏出的每一步都能更加放心，自在穩定溫柔的保護讓雙腳不受傷。鞋墊採用 Ortholite 抗菌除臭，不論是日常穿搭又或者是長時間跑步，都能為你帶來自在清新感受。

Ortholite 鞋墊＋ Hypoknit 針織面料＋ Ultra Heel 3D 硬質鞋跟結構科技（圖片來源：New Balance、光宇）

Fresh Foam 1080 v11 在每一步運行間給予支撐及保護（照片來源：光宇）中階跑者 Allison 跑齡3年全馬成績 3 小時 40 分，形容 Fresh Foam 1080 v11 很適合亞洲人的腳形，用於低強度及輕鬆跑訓練。 Allison ：「當我在做繩梯及敏捷性訓練時，能感受到鞋子雖為高底設計，卻不會帶來負擔感，有極致緩震效果，讓每一步都更加安全！」

中階跑者 Allison 說到 Fresh Foam 1080 v11 很適合用於平日輕鬆跑訓練（照片來源：光宇）

跑齡 4 個月的初階跑者 Andrew ，提到以往穿著 New Balance 以休閒鞋款為主，這是第一次體驗跑步鞋款。 Andrew ：「在中正紀念堂輕鬆跑活動時，感受到回彈和即時回饋的感受。且為寬楦設計，足部空間讓腳趾頭能舒服的展開。訓練後感受到鞋子的透氣、排汗效果不錯，不會有悶熱感受。」 Andrew 形容 Fresh Foam 1080 v11 很適合用於日常累積跑量的鞋款。

初階跑者 Andrew 形容 Fresh Foam 1080 v11 是「在日常穿搭時不會過於顯眼，在跑步時又能給予足夠的支撐及緩震效果」 （照片來源：光宇）

現場也有跑友體驗後說到：「 Fresh Foam 1080 v11 因爲針織面設計，很適合高腳背的朋友。鞋面的延展性相當好，在跑步時讓腳背不會有壓迫感。」不論是愛時下穿搭流行的你，又或是追求極致緩震的跑者， Fresh Foam 1080 v11 都能滿足你的需求。

針織鞋面減緩腳背的壓迫不適感，適合長時間持續運動（照片來源：光宇）

時尚穿搭，輕鬆轉換，成為快門底下的男女主角跑鞋不僅是跑鞋而已， New Balance 賦予跑鞋新生命！

FreshFoam 1080 v11 除了擁有最佳舒適度之外，揮別以往跑鞋既有硬質印象，舒適鞋面色彩與簡約幾何線條搭配， FreshFoam 1080 v11 融入時尚感，不論是日常穿搭又或者是跑步訓練時，都能輕鬆駕馭，讓你成為快門底下的男女主角。

融入時尚感的 FreshFoam 1080 v11 ，日常穿搭或跑步訓練都能輕鬆駕馭（照片來源：光宇）

繽紛配色款式，使生活更多可能性。揮別以往高不可攀的跑鞋印象， New Balance 以清新風格期望給予每一位跑友新感受，平易近人的外觀成為生活中的跑步良伴，時尚穿搭的必需品，讓你在每一步伐之間都能感受有別以往的輕盈。

最亮眼的 FreshFoam 1080 v11，共推出男女款各3色 （照片來源：光宇）

簡約的幾何線條，也可用於平日服裝搭配（照片來源：光宇）

2021 NBRC 與你一起持續訓練

疫情籠罩全球各地，各個海內外馬拉松賽事面臨停辦、改為線上跑或延後舉辦，多少個夜晚忍耐著想和三五好友聚會的心情，多少個早晨脫離溫暖棉被的懷抱，穿上跑鞋踏出家門展開訓練，就為了推進自己的最佳成績。嘿！請你堅持下去，千萬不要就此放棄！所有的付出都不會白費，訓練的歲月，將汗水與淚水化為養分刻印在肌肉紋理上。等到再次站上馬場時，榮耀終歸於你。堅實的臂膀、自信的臉龐，看見更亮眼的自己！

跑步即是生活， NBRC 與你一起在新的一年繼續跑下去（照片來源：光宇）