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2021 疫情延燒！路跑賽事異動一覽
2021 新冠肺炎疫情，近期部分賽事做出因應調整，運動筆記為您整理賽事異動資訊，各活動最新訊息仍須以主辦單位公告為主，也提醒大家，要好好做好防疫措施，人在馬場隨時都在！
|原舉辦日期
|賽事名稱
|活動近況
|1/24（日）
|2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場
|延期至4/18（日）
|1/24（日）
|MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽
|延期舉辦，日期另訂
|1/31（日）
|第15屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松
|延期至5/30（日）
|1/30（六）～1/31（日）
|2021高雄富邦馬拉松
|延期舉辦，日期另訂
|2/21（日）
|2021高雄捷運公益馬拉松
|延期至11/28（日）
|2/27（六）
|宜蘭五結走尪公益路跑
|延期至6/19（六）
|2/28（日）
|2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松
|延期至2022年2月
|3/7（日）
|2021 臺南古都國際半程馬拉松
|延期至10/3（日）
|3/7（日）
|2021 Garmin Run 亞洲系列賽 - 台北站
|延期至 2022 舉辦
|3/21（日）
|2021 新北市萬金石馬拉松
|延期至 11/21（日）
|3/27（六）
|第8屆鹿野馬拉松
|停辦
|3/28（日）
|2021 大亞旺萊馬拉松
|延期至10/17（日）
|4/3、4/10（六）
|PUMA螢光夜跑-臺北站、高雄站
|調整為線上路跑
|4/11（日）
|高美濕地海風路跑
|延期舉辦，日期另訂
** 最新賽事舉辦公告**歡迎賽事單位主動通知 更新自 2/5 17:30【PUMA螢光夜跑 臺北站/高雄站 賽事調整公告】【高美濕地海風路跑 賽事延期公告】【第8屆鹿野馬拉松 賽事取消公告】【宜蘭五結走尪公益路跑 賽事延期公告】抱歉！讓大家擔心受怕，經多方協調，並請示媽祖，我們將走尪公益路跑，延期至6月19日周六舉辦，造成不便敬請多多包涵。六月是利澤簡五十二甲濕地穗花、風箱花盛開及稻浪黃禾的美麗季節，五結公所和媽祖廟將辦理花心節，把養鴨文化、濕地美景、黃禾稻香與選手分享。希望大家能夠繼續支持本活動，期待再相見!若因延期而無法參賽的選手，請於即日起至2月28日(日)期限內受理退費。退費將扣除處理費後，退還剩餘金額，如未於期限內申請退費者，視同保留參賽資格。
- 退費申請日期：2/3(三)起至2/28(日)逾期恕不受理。
- 退費登記網址(2/3開放登記):https://bao-ming.com/eb/content/4622#regquery
以上為近期賽事異動資訊提供大家參考，如有其他異動訊息，也歡迎跑友留言提供，運動筆記也將持續為大家更新！
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