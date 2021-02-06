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2021 疫情延燒！路跑賽事異動一覽

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

2021 新冠肺炎疫情，近期部分賽事做出因應調整，運動筆記為您整理賽事異動資訊，各活動最新訊息仍須以主辦單位公告為主，也提醒大家，要好好做好防疫措施，人在馬場隨時都在！

原舉辦日期賽事名稱活動近況
1/24（日）2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場延期至4/18（日）
1/24（日）MERRELL 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽延期舉辦，日期另訂
1/31（日）第15屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松延期至5/30（日）
1/30（六）～1/31（日）2021高雄富邦馬拉松延期舉辦，日期另訂
2/21（日）2021高雄捷運公益馬拉松延期至11/28（日）
2/27（六）宜蘭五結走尪公益路跑延期至6/19（六）
2/28（日）2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松延期至2022年2月
3/7（日）2021 臺南古都國際半程馬拉松延期至10/3（日）
3/7（日）2021 Garmin Run 亞洲系列賽 - 台北站延期至 2022 舉辦
3/21（日）2021 新北市萬金石馬拉松延期至 11/21（日）
3/27（六）第8屆鹿野馬拉松停辦
3/28（日）2021 大亞旺萊馬拉松延期至10/17（日）
4/3、4/10（六）PUMA螢光夜跑-臺北站高雄站調整為線上路跑
4/11（日）高美濕地海風路跑延期舉辦，日期另訂

** 最新賽事舉辦公告** 歡迎賽事單位主動通知 更新自 2/5 17:30【PUMA螢光夜跑 臺北站/高雄站 賽事調整公告】【高美濕地海風路跑 賽事延期公告】【第8屆鹿野馬拉松 賽事取消公告】【宜蘭五結走尪公益路跑 賽事延期公告】抱歉！讓大家擔心受怕，經多方協調，並請示媽祖，我們將走尪公益路跑，延期至6月19日周六舉辦，造成不便敬請多多包涵。六月是利澤簡五十二甲濕地穗花、風箱花盛開及稻浪黃禾的美麗季節，五結公所和媽祖廟將辦理花心節，把養鴨文化、濕地美景、黃禾稻香與選手分享。希望大家能夠繼續支持本活動，期待再相見!若因延期而無法參賽的選手，請於即日起至2月28日(日)期限內受理退費。退費將扣除處理費後，退還剩餘金額，如未於期限內申請退費者，視同保留參賽資格。

【新北市萬金石馬拉松 賽事延期公告】【第15屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松 賽事延期公告】【 2021 大亞旺萊馬拉松 賽事延期公告】【 2021 Garmin Run 亞洲系列賽 - 台北站 賽事延期公告】【 2021 渣打臺北公益馬拉松 賽事取消公告】【 2021日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 賽事延期公告】【 2021 高雄富邦馬拉松 賽事延期公告】【 2021 高雄捷運公益馬拉松 賽事延期公告】因應國際疫情變化及配合高雄市政府最新防疫規範，2021高雄捷運公益馬拉松活動賽事將延期舉辦！原定 2021 年 2 月 21 日(星期日)，將延後至 2021 年 11 月 28 日(星期日)舉行，參賽跑者可選擇：一、保留參賽資格二、若無法配合延賽日期，可選擇全額退還報名費用相關作業辦法，將另行公告。【 2021 臺南古都國際半程馬拉松 賽事延期公告】【 2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場 賽事延期公告】活動延期辦理公告：因應近期國際嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情升溫，為遵循中央疫情指揮中心最新防疫規範，經過整體評估，全體跑者、活動工作人員、志工健康為大會首重考量，希望能夠全面落實防疫工作，故「2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場」將延期舉辦。在此對所有報名選手致上最高歉意，配合防疫優先決定延期辦理活動，「2021 ZEPRO RUN 全國半程馬拉松-台中場」活動日期延期至 110年 04月 18日 星期日，感謝跑友一路以來對ZEPRO品牌的支持，多走出戶外多運動、增加自身免疫力是最好的抗病良方，ZEPRO與大家共體時艱、齊心協力配合中央共同防疫，為防疫盡最大的心力。請注意！主辦單位已寄出參賽者物資，如您因疫情致使活動延期因而無法參賽，請透過以下連結填表申請點擊前往申請●物資查詢系統：點擊前往查詢【2021 屏東高樹蜜鄉馬拉松 賽事延期公告】賽事延期公告 2021/02/01親愛的選手您好:感謝您對2021屏東高樹蜜鄉馬拉松的支持，隨著嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情升溫，為確保全體跑者的健康安全，並遵循中央疫情指揮中心最新防疫規範，經過大會審慎整體評估，決議 2021屏東高樹蜜鄉馬拉松延期至2022年2月份舉辦。相關延期至明年的舉辦日期與退費機制，後續將於主辦單位決議後公告，敬請各位跑者密切留意。　　現階段以防疫為優先，希望能為維護臺灣人民的健康平安盡一份心力，在此對所有報名參加的跑者表示歉意，也感謝各位選手的諒解及對本次活動支持與參與。期盼新的一年我們都能牛轉乾坤，恢復大口呼吸的日常，預祝跑友們新年快樂！如有任何關於本次賽事的延期問題，請電聯04-27066161，謝謝您

以上為近期賽事異動資訊提供大家參考，如有其他異動訊息，也歡迎跑友留言提供，運動筆記也將持續為大家更新！

萬金石馬拉松

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