跑襪推薦／titan功能慢跑訓練襪　最適合「新手跑者」

關於跑步，不管採用哪種跑姿，即使不斷想著「前足落地、前足落地、前足落地」，但都還是會是「外側先著地」，因為，腳底壓力值最大的地方分別是「前腳掌、外側、後腳跟」。

titan功能慢跑訓練襪

而我最愛的太肯功能慢跑襪，的重要設計之一，也就是在這三個足底衝擊壓力值最大的地方，加厚編織設計，特別是「功能慢跑訓練襪」與「功能慢跑襪」系列。作為太肯的愛用者，我也特別整理幾點，提供給大家作為選購慢跑襪的參考囉。titan獨特的加厚設計

titan功能慢跑訓練襪在其餘非加厚的部位，也比「功能慢跑襪」更厚，好處是緩衝性更好、更加耐穿，對於剛接觸跑步的「新手跑者」而言就非常適合，在足部肌力較不足的階段，「功能慢跑訓練襪」提供更多的緩衝，將地面給予腳底的衝擊力降到最低，減少運動傷害的可能。

跑步小科普:根據太肯運動實驗室的研究，跑步時的每一步伐都讓雙腳承受約體重 3~7 倍不等的重量。對於一個70公斤的跑者來說，腳底的壓力可能就會高達近500公斤!

titan功能慢跑訓練襪包覆更舒適

太肯的足弓彈力帶設計，是在足弓(腳中間)的部位採用較緊的編織，「功能慢跑訓練襪」的足弓彈力帶比較短，讓足弓的包覆更舒適，對於「新手跑者」來說，太緊的襪子可能造成腳底變形，進而導致抽筋或是受傷的可能性。

titan功能慢跑訓練襪功能好之外還更便宜加厚，功能更好之外，還比「功能慢跑襪」便宜70元，加上太肯網站有折扣活動時，「功能慢跑訓練襪」一雙大概在230元上下即可入手，對於剛接觸跑步的人是個很棒的選擇，負擔也不會太大。

力奇最愛的跑步襪推薦

如果你是「新手跑者」，接觸跑步在一年以內、跑步距離最長不超過10K，更厚、更耐穿、更高CP值的「功能慢跑訓練襪」會非常適合你。🧦 更厚實的襪體，更舒適的包覆🧦 加強汗水吸附，減少打滑扭傷🧦 分散衝擊力，減少腳底筋膜疼痛，增長跑步距離。

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