快訊

罷捷失敗 黃捷數度哽咽：未來兩年會繼續為鳳山努力

黃捷罷免同意票超越2年前當選票 藍：綠營民代要警惕

跑襪推薦／titan功能慢跑訓練襪　最適合「新手跑者」

運動筆記 / 客家鬼怪

關於跑步，不管採用哪種跑姿，即使不斷想著「前足落地、前足落地、前足落地」，但都還是會是「外側先著地」，因為，腳底壓力值最大的地方分別是「前腳掌、外側、後腳跟」。

titan功能慢跑訓練襪

而我最愛的太肯功能慢跑襪，的重要設計之一，也就是在這三個足底衝擊壓力值最大的地方，加厚編織設計，特別是「功能慢跑訓練襪」與「功能慢跑襪」系列。作為太肯的愛用者，我也特別整理幾點，提供給大家作為選購慢跑襪的參考囉。titan獨特的加厚設計

titan功能慢跑訓練襪在其餘非加厚的部位，也比「功能慢跑襪」更厚，好處是緩衝性更好、更加耐穿，對於剛接觸跑步的「新手跑者」而言就非常適合，在足部肌力較不足的階段，「功能慢跑訓練襪」提供更多的緩衝，將地面給予腳底的衝擊力降到最低，減少運動傷害的可能。

跑步小科普:根據太肯運動實驗室的研究，跑步時的每一步伐都讓雙腳承受約體重 3~7 倍不等的重量。對於一個70公斤的跑者來說，腳底的壓力可能就會高達近500公斤!

titan功能慢跑訓練襪包覆更舒適

太肯的足弓彈力帶設計，是在足弓(腳中間)的部位採用較緊的編織，「功能慢跑訓練襪」的足弓彈力帶比較短，讓足弓的包覆更舒適，對於「新手跑者」來說，太緊的襪子可能造成腳底變形，進而導致抽筋或是受傷的可能性。

titan功能慢跑訓練襪功能好之外還更便宜加厚，功能更好之外，還比「功能慢跑襪」便宜70元，加上太肯網站有折扣活動時，「功能慢跑訓練襪」一雙大概在230元上下即可入手，對於剛接觸跑步的人是個很棒的選擇，負擔也不會太大。

力奇最愛的跑步襪推薦

如果你是「新手跑者」，接觸跑步在一年以內、跑步距離最長不超過10K，更厚、更耐穿、更高CP值的「功能慢跑訓練襪」會非常適合你。🧦 更厚實的襪體，更舒適的包覆🧦 加強汗水吸附，減少打滑扭傷🧦 分散衝擊力，減少腳底筋膜疼痛，增長跑步距離。

選擇 #科學認證 + #獨家專利的 跑步襪款講就不必將究，穿上太肯，開啟健康運動新生活👉購買傳送門請點我#titan #太肯運動#功能慢跑訓練襪#新手跑者專用#跑步 #慢跑

相關新聞

跑鞋體驗／跑步即是生活 NBRC與你征服新的一年

2021 年新開始全球仍飽受疫情肆虐，我們身處在台灣還能夠在戶外進行跑步訓練，是何其幸福。相信堅持在跑步路上的你我，都期待在 2021 年用雙腳感受新年新氣象。New Balance 推出全新 Fre

2021 疫情延燒！路跑賽事異動一覽

2021 新冠肺炎疫情，近期部分賽事做出因應調整，運動筆記為您整理賽事異動資訊，各活動最新訊息仍須以主辦單位公告為主，也提醒大家，要好好做好防疫措施，人在馬場隨時都在！ 原舉辦日期賽事名稱活動近況1

跑襪推薦／titan功能慢跑訓練襪　最適合「新手跑者」

關於跑步，不管採用哪種跑姿，即使不斷想著「前足落地、前足落地、前足落地」，但都還是會是「外側先著地」，因為，腳底壓力值最大的地方分別是「前腳掌、外側、後腳跟」。 titan功能慢跑訓練襪 而我

訓練心得／跑步日常 彩虹橋夜跑

平常大部分的跑者 夜跑的比較多 因為早上有時候會起不來 冬天更是很難起床 中午天氣又太熱 所以晚上來跑步剛剛好 溫度也比較涼爽 大家都有自己的夜跑路線 操場或公園或路邊

跑步知識／延長跑鞋壽命7大招 讓跑鞋多撐160公里！

你是一個會保養跑鞋的人嗎？你是不是......下雨天跑鞋淋濕，直接放著晾乾？出太陽時直接拿到太陽底下曬？又或是每次穿鞋時都不鬆綁鞋帶，直接穿拖？這些 NG 行為都會讓你的跑鞋元氣大傷，現在教你七大招，

春季盃萬米女子公開炎熱開跑 謝千鶴獨走奪冠

這次「110年臺北市春季全國田徑公開賽」萬米女子公開組在炎熱的天氣開跑，運動筆記編輯團隊拍攝了全程影片（如下），由大魚哥、酪梨 A 編實況賽事過程，先來看看賽事影片吧👇🏻 【完整版】11

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。