花蓮太平洋縱谷馬拉松 讓你愛上花蓮的美

花蓮太平洋縱谷馬拉松是跑者關注的賽事（照片提供：花蓮市公所）擁有太平洋、山脈美景的花蓮一直以來都是觀光旅遊的重鎮，每年都會吸引不少國內外的遊客前往，得天獨厚的天然美景如果能一邊欣賞一邊運動該有多好，其實這個願望在「花蓮太平洋縱谷馬拉松」就能輕鬆達成，但要在人力及物力相對缺乏的東部舉辦一場大型的馬拉松賽事需要投入多少心力和克服哪些困難，這箇中滋味就由 花蓮市魏嘉賢市長 以及 花蓮市體育會理事長邱郁哲 來分享了。

鳴槍起跑、蓄勢待發的跑者奮力往前衝（照片提供：花蓮市公所）

培養在地人才 辦一場不一樣的馬拉松賽事想到東部的馬拉松賽事，大家通常會先想到太魯閣馬拉松，但這幾年花蓮太平洋縱谷馬拉松也進入跑馬愛好者的視線範圍，有別於太魯閣的壯麗山景，花蓮太平洋縱谷馬拉松的跑道能讓跑者在賽事進行中享受太平洋的陪伴，擁有非常好的賽事體驗，但這樣的賽事需要大量的人力投入，這一切是怎麼開始的呢？

超過8千人參與這場東部盛大馬拉松盛宴（照片提供：花蓮市公所）

「西部、北部很多比賽，但東部地區比賽很少，像太魯閣馬拉松也是北部的團隊下來舉辦，因此 2013 年我就找了一些東華大學體育與運動科學系的學生一起來規劃，想要培養一些在地的團隊。」這是花蓮市長魏嘉賢談到他推動花蓮太平洋縱谷馬拉松時的想法。第一屆花蓮太平洋縱谷馬拉松只有 2,000 人參加，雖然人數比不了其他大型賽事，但評價不錯，可惜因為路權的關係，中間停辦了兩年，經過不斷的爭取一直到 2016 年才終於又能舉辦，這中間喜歡馬拉松運動的朋友做了非常多努力，而花蓮市體育會邱郁哲理事長就是魏嘉賢市長在推動花蓮太平洋縱谷馬拉松之初，拉進團隊裡一起籌備的東華大學學生。

花蓮在地人也相當積極參與賽事 （照片提供：花蓮市公所）

「賽事還沒有知名度的時候，要吸引廠商來贊助就比較困難，因此我們一直在想怎麼做會比較好，像我和很多同仁都會親自下去跑，去體驗跑者的感受，然後一步一步修正路線、規劃還有確認補給站的位置等等。」從細節開始雕琢，是花蓮市公所團隊認為最能夠把花蓮的特色發揮到 100% 的關鍵。

最美賽道 宛如被山海擁抱的參賽體驗「我們的賽道在起點開始就讓大家能夠眺望太平洋，跑者在準備的時候就可以享受很優美的景色，這是西部和北部的賽事比較少見的，而在整個賽道我們也安排了很多景點向跑者展現花蓮的特色。<」花蓮市體育會理事長邱郁哲每屆都會親自參賽，然後從中慢慢調整問題。

依山傍海的賽道讓跑者有舒適的參賽環境 （照片提供：花蓮市公所）

「因為我們自己都會親自下去跑的緣故，因此知道怎樣的路線安排是能讓跑者最舒適的，同時在他們面臨撞牆期時，能夠有即時的補給站出現，這都是慢慢摸索出來的。」但光是美麗無法滿足想要挑戰自己的跑者，因此邱郁哲理事長也有提到賽道難度的問題，「賽道的前半部是相對輕鬆的，但到了後半段，我們有把全馬的賽道延伸到台 11 線，還是保持一定的難度，讓一些想要挑戰自己的跑者不至於覺得無聊。」

越來越多人呼朋引伴一起體驗花蓮太平洋縱谷馬拉松的魅力 （照片提供：花蓮市公所）

屬於花蓮人的馬拉松國際知名的馬拉松賽事像是東京馬拉松、波士頓馬拉松等頂級賽事，除了賽事本身具有公信力之外，主辦城市的群眾參與也很重要，舉辦馬拉松帶來的經濟效益也是不容小覷，花蓮太平洋縱谷馬拉松也想要成為一個凝聚花蓮人以及提升花蓮經濟的賽事，「這場賽事獲得在地觀光業界及名產業界的支持相挺，祭出許多優惠好康，一張號碼布帶你吃喝玩樂，例如遊樂園、地方文化館免費入園、住宿及伴手禮、溯溪及水上活動等優惠，有些可能幾個月，甚至半年以內都能享受此優惠，就是希望大家能夠常常來到花蓮玩。」魏嘉賢市長說他希望花蓮太平洋縱谷馬拉松可以成為一個男女老少、家庭、企業都能夠一起來參與的馬拉松賽事。

老少皆宜的馬拉松賽事，讓跑者們玩得不亦樂乎（照片提供：花蓮市公所）

「花蓮在地人都很積極參與，像今年 8,000 多人有 3,000 人左右是花蓮在地人，還有很多沒辦法報名到，在路上也常常會看到穿著賽事T恤的鄉親，慢跑的人口也增加了，大家都很驕傲花蓮主辦這個賽事。」近幾年參賽名額的額滿速度越來越快，但花蓮太平洋縱谷馬拉松並不打算增加名額，「跑者運動就是要舒服，之前有次我自己在跑的時候，旁邊有車輛經過，其實壓力蠻大的，所以在後來的路線規劃上盡量還是會封路，尋找對交通影響最小的方式。」

魏嘉賢市長希望給跑者一個舒適的賽道，因此不考慮增加名額（照片提供：花蓮市公所）

補給加入烤乳豬讓跑友跑得開心、吃得飽（照片提供：花蓮市公所）

花蓮太平洋縱谷馬拉松因為路線的限制無法容納太多的參賽者，但魏嘉賢市長也樂得讓這場花蓮人的賽事成為一個精緻的馬拉松品牌，「我們除了有美麗的賽道，我們賽事獎牌也非常有特色，總共有 13 個款式的獎牌，每年用一種，代表花蓮 13 個行政區，如果每年都來參加，未來可以把獎牌拼成一個同心圓的形狀，很多參賽者都為了要蒐集到每年的獎牌，所以不斷地回鍋參加。」除了獎牌之外，表現優異的選手還能獲得勇士小獎盃，這木製的獎盃是由在地的太魯閣族知名山刀老師楊明山手工製作，富有花蓮特色之外也非常有紀念價值。

代表花蓮13個行政區的獎牌 你必須每年都來參加才能蒐集完成 （照片提供：滾羊）

從被棄標的賽事 持續邁向頂尖賽事「有遇過比賽前一天 100 多頂帳篷被海風吹走的狀況，只能大半夜緊急調度，讓隔天一早的參賽者完全感覺不到這裡有發生過什麼事情，也有招標的廠商在準備開放報名前一兩個月棄標，我們也是硬著頭皮再去找新的廠商，把比賽順利辦完，在比賽前一天火車路線坍方，也是馬上協調遊覽車來接跑者到花蓮，真的什麼事情都發生過。」魏嘉賢市長笑著說道花蓮太平洋縱谷馬拉松曾經遇到的問題，其實想想這些問題都很可能讓比賽無法舉辦，但花蓮市團隊都一一克服，「透過這樣的試煉還有我們的堅持，賽事一定會越來越好，當然以我們的預算和參賽的規模，要再往上提升難度會比較高，但我們團隊一直覺得只要用心去做，一定會被看到的。」

魏嘉賢市長(右)以及邱郁哲理事長(左)所帶領的團隊 對於這個親手拉拔大的『孩子』有很深的情感 （照片提供：滾羊）

每年都回流的跑者、從 5 公里組一路跑到要挑戰全馬的跑者、攜家帶眷參賽的跑者都是一路陪伴花蓮太平洋縱谷馬拉松長大的重要人物，除了跑步之外還能帶給跑者什麼的體驗，是花蓮市公所一路以來舉辦比賽的方式，而跑者也用行動肯定了他們的努力，還沒有參加過花蓮太平洋縱谷馬拉松的跑友，2021 年千萬別錯過了這場被山海擁抱的馬拉松喔！

責任編輯：Andrew圖片來源：蕭群、花蓮市公所