德國超馬跑手刷新跑步機 100K 紀錄 惜疫情關係未獲認證

La Pau 發表於2021/02/03

德國超馬跑手 Florian Neuschwander 上月 30 日,在德國一個健身室挑戰室內 100 公里世界紀錄,舊紀錄為去年 6 月由美國跑手 Mario Mendoza 跑出 6 小時 39 分 26 秒。

當日挑戰的過程 全程直播 影/youtube

當天早上 9 時起步,最終 Florian Neuschwander 以 3 分 52 秒的配速,最後 1 公里更加速至 3 分 20 秒,6 小時 26 分 14 秒完成跑步機 100K,共在跑步機上踏出 69,582 步,更將世界紀錄足足推前了超過 13 分鐘。現年 39 歲的 Florian Neuschwander,跑齡已超過 20 年,曾多次在德國的超麻錦標賽獲獎。去年 2 月,Neuschwander 曾經創下跑步機 50 公里的世界紀錄(2:57:35)可惜很快就被打破,2020 年底,他再在跑步機上 50 公里達到個人的最佳時間 2:51:52。現在再下一城,挑戰跑步機上 100 公里紀錄!

除了開放直播給全世界的支持者見證他的挑戰,他亦透過手機應用程式,開放於世界各地的跑友同行,各地跑手透過同一程式,在跑步機或健身單車上運動,可以即時連線到畫面,陪Neuschwander上路,吸引到超過 5000 人同行!

不少支持者上線身體力行「陪跑」。/圖 PUSHING LIMITS

他的朋友,兩次贏得夏威夷超馬冠軍的選手 Patrick Lange 亦「上線」陪跑,更留下 Comment :「Damn it, how does the guy do it?」他更形容 Florian Neuschwander 確實是非常瘋狂。或許是因為他曾多次嘗試在跑步機上挑戰 50 公里,所以他事後形容頭半程相對輕鬆,從 60 公里開始才是挑戰」。他更表示 70 公里至 85 公里,是感覺最難熬的一段,尤其是在精神上。

成功挑戰 Neuschwan在 IG 表達他的興奮 圖/ Neuschwan IG

只是可惜因為疫情的關係,健力士世界紀錄認證人員未能到場,令成績未能成為世界紀錄。但 Neuschwan 並未為此失望,在挑戰之前受訪時,他已經表示在防疫期間,任何人員都不應長途移動:「紀錄不能認證並不重要,如果認證人員到場意味著房間裡會再多一個人,風險增加,這並不理想。」他回顧全程,坦言如果沒有網友一起同行,給予支持,他難以完成。:「如果我獨自在跑步機跑100K,沒有他人與我互動,就太難捱。」特別是後段,對意志力是很大的挑戰,如果沒有人激勵,很難完成。而 Florian Neuschwan 的下一個目標,將是德國室外 100K 紀錄。

新聞來源:Welt.de