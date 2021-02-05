春季盃萬米女子公開炎熱開跑 謝千鶴獨走奪冠

這次「110年臺北市春季全國田徑公開賽」萬米女子公開組在炎熱的天氣開跑，運動筆記編輯團隊拍攝了全程影片（如下），由大魚哥、酪梨 A 編實況賽事過程，先來看看賽事影片吧👇🏻

【完整版】110 春季盃女子萬米公開組賽事報導（影片來源：運動筆記）

這次「110年臺北市春季全國田徑公開賽」萬米女子公開組在炎熱的天氣開跑！謝千鶴率先領跑，「長跑精靈」蘇鳳婷、「長跑甜心」 張芷瑄，以及來自香港、現為師大學生的 湯樂榆 三人形成第二集團；第三集團則有 陳宇璿、「小朱」 朱盈穎，和來自師大的 羅珮慈 與 李欣容；再來是素人跑者 「水水」 林嫆菁、陳美彤。謝千鶴以每圈 84、85s ，換算約是每公里 3 分 31 秒的配速獨走，約在 3 公里多時，超越了當時以陳宇璿為首的第三集團；跑到約 7、8 公里時，首次套圈了蘇、張兩人的第二集團；最後以 35 分 11 秒取得第一！

第二集團的部份由蘇鳳婷、張芷瑄、湯樂榆組成，在約 5 公里處，湯開始掉速；而後蘇蘇稍微掉速，換張出來帶，蘇蘇緊跟在後，不過仍有餘力想超越；剩下倒數四圈，蘇蘇開始加速！最後蘇鳳婷以 36:56 成為第二，張芷瑄以 37:09 成為第三，而來自香港的湯樂榆取下不凡的成績 37:33！

第三集團的變動較大，一開始由陳宇璿為首，接著是小朱 朱盈穎，以及來自師大的羅珮慈與李欣容。賽事進行到 2/3 時，陳的速度掉了，羅、李兩人開始與陳拉開距離，小朱沒有跟上但仍維持一定速度。倒數 6、7 圈時，羅、李二人開始加速，最後兩人僅有 0.6 秒的些微差距，羅珮慈以 38:17.23 成為第五，李欣容以 38:17.87 成為第六，並雙雙進入百傑！

在素人跑者的部分，「水水」林嫆菁與陳美彤，整場約以四分速的速度進行。前面由水水領跑，後面水水稍微掉速，陳美彤超越，最後以兩人皆以約 40 分完賽，對於正在恢復中的兩人，這場的表現狀況不錯！

選手專訪

110 春季盃女子萬米 選手專訪（影片來源：運動筆記）

這次在萬米女子中獲得冠軍的 謝千鶴 表示，這次跑得沒有如預期，主要是因為前陣子都在準備全馬，近期才轉往場內賽。另外因為鞋子的規定與限制，也才剛在適應釘鞋，接下來的目標會先以青年盃為主！去年在萬米突破個人最佳的蘇鳳婷，這次獲得第二。她說這次沒有預期的好，自己平常練強度都是在下午，有點不習慣早上跑強度高的場內賽！目前賽事會以萬米為主，尤其今年10月全運會，蘇蘇希望能代表台北市出戰女子萬米項目！

「長跑甜心」 張芷瑄，這次獲得第三，芷瑄表示前面跑得滿輕鬆的，後面自己出去帶，有點小緊張，後面開始掉速，最後雖然加速，但可惜沒有跑進 37 分內。在路跑賽事與田徑賽方面，比較擅長路跑項目的芷瑄，因為最近賽事取消，正好趁這個機會加強五千、一萬的能力！對於田徑賽事有點沒自信的芷瑄，秀出了她這次的護身符－－美美的指甲，期待能突破對田徑賽的恐懼！

成績參考：田徑協會）

以上是這次的介紹，明日 2/5（五）將有男子萬米公開組賽事，敬請期待喔～

責任編輯：Joanna

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