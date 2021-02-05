跑步知識／延長跑鞋壽命7大招 讓跑鞋多撐160公里！

你是一個會保養跑鞋的人嗎？你是不是......下雨天跑鞋淋濕，直接放著晾乾？出太陽時直接拿到太陽底下曬？又或是每次穿鞋時都不鬆綁鞋帶，直接穿拖？這些 NG 行為都會讓你的跑鞋元氣大傷，現在教你七大招，讓你的跑鞋延年益壽！

1 擺鞋如儲酒

為什麼說「擺鞋如儲酒」呢？意思就是你要好好存放你的跑鞋，就如你好好儲存紅酒一樣！要將跑鞋遠離熱源，並避免令它們被陽光直射，也不要長時間放在車上。你可能「貪方便」，將所有跑步裝備放在車上，方便自己隨時想跑都有裝備在手。但其實車廂會長期受太陽照射，車廂內氣溫升高，就會令跑鞋中底變得乾燥，收縮並變硬，從而降低了它的耐用性和緩衝性。

2 足夠空間

你有看過被打進冷宮的跑鞋，有天突然「自我分裂」嗎？原來長期沒用到的跑鞋會因氧化而變黃，甚至碎裂。因此儲放跑鞋時也別忘了給它們之間留一點空間，也不要讓它們被壓在靴子或其他沉重的鞋子下。因為跑鞋鞋面比較柔軟，被重鞋壓住會增加它們的磨損。

3 盡快晾乾

跑鞋穿得多難免會變髒，但原來把跑鞋晾乾也有學問！自行風乾的濕鞋容易發臭，因此洗鞋後可以取出鞋墊，再用報紙塞滿濕鞋，報紙吸滿水後可再換上新一批。另外，也可以將報紙塞入鞋頭裏，以固定跑鞋的形狀。

4 為跑鞋鬆綁

脫鞋時相信你也總會「踩踭」或用腳踢掉鞋子吧！其實這個做法會讓跑鞋受損！因此，我們脫鞋前應先解開鞋帶，穿鞋時也應該先穿上再繫緊鞋帶，不要硬塞穿鞋，增加跑鞋的拉扯，這樣就可以防止跑鞋腳跟位置被壓或受損。

5 讓跑鞋休息

要開始另一個訓練前，你必先確保你的跑鞋有 48 小時的休息時間，令跑鞋底部的泡棉有足夠恢復的時間。讓跑鞋有時間休息，才能讓跑鞋延年益壽啊！

6 記下跑鞋的里數

每對跑鞋都有自己的極限里數，雖然一般跑鞋的里數大約是 500 英里（換算約 800 公里），但因應訓練情況、身高體重、跑鞋磨蝕程度不同，而有不同的極限里數。因此，你可以以平日記錄跑步路程的應用程式，簡略計算跑鞋以跑的里數，大概估算總里程。

7 手洗 ONLY

你可能會一時「貪方便」把跑鞋放在洗衣機或乾衣機內清洗烘乾，但其實紡織品經過洗衣機的沖擦及乾衣機的加熱後，跑鞋的纖維有可能會遭到破壞。因此，我們可以用濕紙巾，或用牙刷及肥皂洗掉被弄髒的部分。以上就是 7 種保護跑鞋的方法。如果你還有什麼保養跑鞋的獨門妙方，也歡迎在底下留言告訴我們喔！

參考資料：Runner's World

原作作者：Kathy Tsai

責任編輯：Joanna

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