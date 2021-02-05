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訓練心得／跑步日常 彩虹橋夜跑

運動筆記 / Jack Kox

平常大部分的跑者

夜跑的比較多

因為早上有時候會起不來

冬天更是很難起床

中午天氣又太熱

所以晚上來跑步剛剛好

溫度也比較涼爽

大家都有自己的夜跑路線

操場或公園或路邊

這次小編來介紹平常晚上會夜跑的路線

一開始從新竹的新莊車站出發

跑過鄉間小路之後

再跑到公道五路

接著上彩虹橋(興隆橋)

從橋上可以看到河邊的夜景

晚上和早上的景色都個有特色

過橋之後沿著人行道前進

先經過經國橋下

再經過高速公路橋下

河堤的人行道

晚上都有不少人來跑步運動或騎自行車

路線沿途也都有便利商店

隨時可以補充體力和水分

非常方便

再原路折返

跑回新莊車站

路線全程約13-14k

算是夜景還不錯

補給也方便的路線

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