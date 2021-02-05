訓練心得／跑步日常 彩虹橋夜跑
平常大部分的跑者
夜跑的比較多
因為早上有時候會起不來
冬天更是很難起床
中午天氣又太熱
所以晚上來跑步剛剛好
溫度也比較涼爽
大家都有自己的夜跑路線
操場或公園或路邊
這次小編來介紹平常晚上會夜跑的路線
一開始從新竹的新莊車站出發
跑過鄉間小路之後
再跑到公道五路
接著上彩虹橋(興隆橋)
從橋上可以看到河邊的夜景
晚上和早上的景色都個有特色
過橋之後沿著人行道前進
先經過經國橋下
再經過高速公路橋下
河堤的人行道
晚上都有不少人來跑步運動或騎自行車
路線沿途也都有便利商店
隨時可以補充體力和水分
非常方便
再原路折返
跑回新莊車站
路線全程約13-14k
算是夜景還不錯
補給也方便的路線
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