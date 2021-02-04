春季盃田徑登場 謝千鶴、傅淑萍雙巨頭出戰萬米！

謝千鶴在 2020 台北馬拉松的半馬項目，以 1 時 15 分 17 秒率先衝線，保持最高參賽水準。（攝影：李奇軒）

「110 年臺北市春季全國田徑公開賽」於本週四登場，賽程從 2/4（四）至 2/7（日）為期 4 天。今年年初國內疫情再次升溫，渣打馬取消、多項路跑賽事延期，去年的景象重演，而這場田徑賽則提供選手們一展身手的機會！讓我們先來看看女子組賽前觀戰！ 謝千鶴、傅淑萍 雙巨頭再次交戰！有「不死鳥」之稱的謝千鶴，2018、2019 年創下個人紀錄方面再創高峰，接連跑出半馬、五千公尺的全國紀錄，去年 2020 各大賽事中展現不凡的成績！

傅淑萍老師在 2020 年初的渣打馬以 2 小時 43 分 40 秒大幅刷新自己的 PB，成為女子馬拉松歷代第 4，並且也在各大賽事獲得冠軍！兩人的交戰結果如何，令人期待！

傅淑萍在 2020 渣打台北公益馬拉松以 2 小時 43 分 40 秒刷新 2015 年的全馬個人成績，令人驚艷！（攝影：轉身）

多位長跑女子好手參戰！除了謝、傅二人，還有多位在線的長跑女子好手，如「追風女俠」陳宇璿、「長跑甜心」張芷瑄、「長跑精靈」蘇鳳婷。陳宇璿與張芷瑄兩人皆是 2017 台北世大運的女子半馬團體。陳宇璿在 2013 年全國運動會萬米項目，代表國體大參賽跑出 36:15.10，現為歷代第 10；張芷瑄是在 2017 日本體育大學女子長距離紀錄賽的跑出 36:48.62 ，現為歷代第18。

長跑女子好手 陳宇璿（左一）與張芷瑄（左二）兩人皆代表 2017 台北世大運的女子半馬台灣隊（攝影：轉身）

去年年底的全田錦萬米項目，眾人目光都聚焦在曹純玉破了全國紀錄，不過，蘇鳳婷在那一場萬米中也刷新個人 PB，以 36:30.74 成為歷代第 16！而師大中長跑選手羅珮慈與李欣容，兩人皆是五千項目的女子百傑，這次也會參賽萬米！

萬米 Top 3 素人首度對決！實力派市民跑者 陳美彤、「水水」的林嫆菁以及「小朱」朱盈穎則首度交戰！陳美彤從 2010 年開始跑步，在老公兼教練的百傑跑者陶大瑜的訓練下，在五千、萬米、半馬、全馬項目皆名列百傑；林嫆菁在 2017 年宜蘭全運會跑出個人最佳萬米公尺的紀錄 38 分 24 秒進入百傑，並且 2018～2019 年的大阪國際女子半馬一般組中，連續拿下兩次冠軍。

市民跑者林嫆菁於 2019年的 第 39 回大阪國際女子馬拉松半馬一般組，取得二連霸！（圖片來源：YAHOO! JAPAN）

小朱近期狀況佳，在 2020 年的新北青年盃的萬米項目中以 38:42.13 一躍進入女子百傑，年底台北馬的全馬，以 2:56:49 刷新自己兩年前的紀錄！

小朱近期的狀況表現佳，在去年年底的台北馬拉松全馬項目，再次刷新個人 PB！（攝影：徐拔）

挑戰公開組的高中跑步新星另外，在去年在新北青年盃獲得高女萬米冠軍，並一躍進入女子百傑的鄔心語，這次也將出戰萬米項目！明天 2/4 8:00舉行公開組女子萬米項目，究竟屆時會擦出什麼樣的火花，讓我們盡請期待！

110 春季盃長距離賽事一覽表（製表：Joanna）

參考資料：中華民國田徑協會

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